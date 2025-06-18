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Ivideon и «СберМобайл» договорились о совместных проектах для бизнеса и госсектора с использованием интеллектуальных систем видеонаблюдения

«СберМобайл», виртуальный мобильный оператор связи и провайдер цифровых и телекоммуникационных решений для бизнеса, и Ivideon, российский разработчик технологий облачного видеонаблюдения, видеоаналитики, а также сервисов бизнес-аналитики на их основе, договорились об установлении партнерских отношений и развитии долгосрочного и эффективного сотрудничества.

Компании намерены запустить совместные проекты для бизнеса и госсектора с использованием систем интеллектуального видеонаблюдения и видеоаналитики в облачных, гибридных и локальных средах на базе платформы искусственного интеллекта вещей SberMobile AIoT и платформы облачного наблюдения Ivideon.

Партнёрство нацелено на расширение присутствия обеих компаний в сферах недвижимости, промышленного производства и цифрового транспорта, с учётом имеющихся у сторон приоритетов, технологий и решений, а также экспертности и опыта внедрения.

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Безопасность

«СберМобайл» – значимый технологический партнер с масштабной экспертизой и стратегическим подходом к развитию цифровых сервисов. Мы ценим это сотрудничество как возможность запускать решения, которые находят практическое применение в бизнесе и повышают эффективность процессов. Уверены, что совместные проекты помогут быстрее внедрять такие технологии в компаниях разного масштаба от ритейла до госсектора», – сказал Заур Абуталимов, генеральный директор Ivideon.

«Мы стремимся усиливать нашу low-code-платформу искусственного интеллекта вещей SberMobile AIoT (Artificial Intelligence of Things) и предлагать технологии, которые легко адаптировать под разные сферы. Многолетний опыт команды Ivideon в области видеонаблюдения и видеоаналитики позволит «Сбермобайл» значительно расширить свои предложения для рынка интернета вещей (IoT) и обеспечивать более эффективные и качественные решения для текущих и будущих партнёров», – отметил Сергей Волков, генеральный директор «СберМобайла».

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