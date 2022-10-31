Ivideon стал одним из первых сервисов видеонаблюдения с управлением через голосового помощника «Алиса» от «Яндекс»

Сервис облачного видеонаблюдения Ivideon объявляет об интеграции с голосовым помощником «Алиса» от «Яндекс»

Теперь к голосовому помощнику «Алиса» от «Яндекс» можно подключить камеру для домашнего или уличного видеонаблюдения, и удаленного контролировать все ли в порядке дома.

Подключить можно более 15 моделей различных камер Ivideon, а активировать камеру через «Алису» можно будет с помощью голосовой команды — так же, как включить свет, кондиционер или любые другие электронные устройства. При этом видео с камеры в приложении Ivideon можно будет вывести сразу на телевизор — также с помощью голосовых команд.

В приложении «Дом с Алисой» можно настроить разные сценарии использования устройств. Например, достаточно одного голосового сообщения «Алиса, я дома», чтобы она включила свет, любимую музыку и кондиционер (конкретные действия пользователь задает сам).

Это позволяет сэкономить время: например, для того, чтобы начать запись видеоархива в защищенное облако, теперь не нужно совершать какие-либо операции в приложении. Новая интеграция позволяет управлять несколькими камерами одновременно с помощью одной голосовой команды. Кроме того, интеграция с «Алисой» позволит пользователю интегрировать видеонаблюдение в свою систему умного дома и проверить, например, видео с камер уличного видеонаблюдения, не вставая с дивана.

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«Когда технологии прочно входят в нашу жизнь, хочется, чтобы работа с устройствами была максимально удобной. Управлять телевизором, домашней электроникой, а теперь и камерой видеонаблюдения в один клик — теперь это реально. Голосовые помощники, выполняющие задачи пользователя по команде, прочно вошли в нашу жизнь. Интеграция сервиса облачного видеонаблюдения Ivideon с “Яндексом” — один из примеров того, как можно настроить быстрое и эффективное управление домашними электронными устройствами и камерами видеонаблюдения для комфорта в повседневных условиях», — сказал исполнительный директор Ivideon Заур Абуталимов.

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Ivideon – сервис облачного видеонаблюдения и видеоаналитики, основанный в 2010 г. Видеоданные сервиса геораспределены в 15 дата-центрах уровня TIER 3. Сервис подключили уже больше 5 млн клиентов из более чем 100 стран мира. Продуктовый портфель Ivideon включает линейку камер видеонаблюдения для бизнеса и дома, облачный сервис для удаленного видеонаблюдения и управления тысячами камер в одном окне, системы управления доступом на объекты по лицу, а также решения в области видеоаналитики, такие как распознавание лиц, номеров, подсчет посетителей, тепловые карты и др.