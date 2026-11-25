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Ivideon Bridge
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 5, упоминаний - 5
Ivideon Bridge и организации, системы, технологии, персоны:
|Ivideon - Мобильные видеорешения 82 4
|Hikvision - Хиквижн 75 1
|Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 88 1
|Google LLC 12893 1
|МегаФон 11138 1
|Microsoft Corporation 25967 1
|Ростелеком 11131 1
|Selectel - Селектел 577 1
|Крок - Croc 1972 1
|Юдников Андрей 14 2
|Родионов Дмитрий 26 1
|Абуталимов Заур 23 1
|Мельник Антон 6 1
|Колесников Юрий 10 1
|Киселев Ярослав 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488646, в очереди разбора - 720799.
Создано именных указателей - 204978.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488646, в очереди разбора - 720799.
Создано именных указателей - 204978.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.