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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 198545
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Мероприятия 895

Киселев Ярослав

СОБЫТИЯ


29.07.2026 «Нейтрино Технолоджис» и Netwell подтвердили работу решения Neutrino Foresight в распределенной инфраструктуре Cloud.ru 1
12.12.2019 Оптимизация расходов на ИТ: нестандартные решения 1
01.11.2018 Как искусственный интеллект помогает улучшить качество сервиса 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Киселев Ярослав и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1963 2
Перфоманс Эксперт - Performance Expert 8 1
Ростелеком 10930 1
Cisco Systems 5372 1
Amazon Inc - Amazon.com 3270 1
Microsoft Corporation 25761 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1759 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Selectel - Селектел 540 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 171 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 76 1
Ланит Интеграция 219 1
Dynatrace 59 1
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 46 1
Столичные аптеки 12 1
Фаберлик - Faberlic 115 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18083 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5179 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33417 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24343 2
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 399 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2503 1
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 56 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 413 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 761 1
VMS - Video Management System - Video Management Software - Surveillance Station - Системы управления видеонаблюдением - Программное обеспечение для управления видео 184 1
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 310 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13885 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16164 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3994 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1073 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5186 1
Оповещение и уведомление - Notification 5903 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1273 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9901 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22369 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1837 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13095 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12868 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64950 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28218 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26140 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16963 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7186 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2964 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36093 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10176 1
DevOps - Development и Operations 1234 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9243 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9785 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8624 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2350 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25571 1
Ivideon Bridge 4 1
Microsoft Office 4163 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1009 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6248 1
Apache OpenOffice 490 1
SAP HANA HyperServer 1 1
Колесников Юрий 10 1
Акимов Михаил 1 1
Малин Тимур 11 1
Dabrowski Janusz - Домбровский Януш 5 1
Dabrowski Janusz - Дабровский Януш 1 1
Абуталимов Заур 19 1
Родионов Дмитрий 26 1
Хомков Игорь 47 1
Кац Андрей 1 1
Сердюков Максим 1 1
Мельник Антон 6 1
Нетребин Дмитрий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 165780 2
Казахстан - Республика 6037 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47529 1
Беларусь - Белоруссия 6281 1
Европа Восточная 3138 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27223 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3572 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57556 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4800 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53351 1
Энергетика - Energy - Energetically 5839 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics - Биосенсор - Biosensor 564 1
Due diligence - Дью-дилидженс - процедура составления объективного представления об объекте инвестирования - Tech Due Diligence 67 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4426 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5692 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6581 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7784 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12289 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 499 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3123 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2473 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10313 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6157 1
Gartner - Гартнер 3656 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461144, в очереди разбора - 728302.
Создано именных указателей - 198545.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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