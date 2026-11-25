ivideon, один из участников российского рынка облачного видеонаблюдения, интегрировал свой сервис с интернет-центрами Keenetic и Netcraze. Программный компонент Ivideon Bridge уже появился в операционной системе интернет-центров и позволяет использовать роутер в качестве связующего звена между камерами и облачной платформой ivideon. Об этом CNews сообщили представители ivideon.

Решение доступно на устройствах с операционной системой Keenetic OS / NDMS версии 5.2 и выше. Теперь для подключения уже установленных IP-камер и видеорегистраторов любых производителей к облачному видеонаблюдению не требуется отдельный компьютер, сервер или специальное устройство Ivideon Bridge. Не нужны также белый IP-адрес и проброс портов.

Keenetic и Netcraze занимают заметную позицию на российском рынке сетевого оборудования. По данным «М.Видео», за девять месяцев 2025 г. они занимали лидирующую позицию в выручке по сетевой статистике продаж роутеров и коммуникационного оборудования.

Интеграция с ivideon помогает пользователям Keenetic и Netcraze без сторонних устройств подключить любые камеры в облачный сервис и пользоваться всеми преимуществами централизованного управления системой видеонаблюдения. ivideon развивает облачное видеонаблюдение и видеоаналитику для бизнеса и частных пользователей, является полностью локализованным сервисом и хранит данные на серверах в России. По данным исследования «Рынок видеонаблюдения России», в 2025 г. ivideon занимал 24% российского рынка облачного видеонаблюдения, став лидером сегмента среди независимых провайдеров. Сегодня облачное видеонаблюдение остается ключевым продуктом компании: в 2025 г. подписка на сервис обеспечила более 70% выручки ivideon, а решениями компании пользуются более чем 30 тыс. B2B-клиентов.

Как работает интеграция

Пользователю достаточно открыть веб-интерфейс интернет-центра, установить и включить компонент Ivideon Bridge, после чего перейти в сервис ivideon. Сервисный код устройства передается автоматически. После авторизации интернет-центр обнаружит совместимые камеры и видеорегистраторы в локальной сети — останется выбрать нужное оборудование, указать учетные данные и подключить для каждой камеры подходящий тариф ivideon.

Оборудование также можно добавить вручную по локальному IP-адресу. В числе поддерживаемого оборудования — устройства Hikvision, HiWatch, iFLOW, Brovotech, Dahua, Uniview и других производителей.

После подключения пользователи получают удаленный доступ к камерам через ivideon и могут использовать облачный архив и функции видеоаналитики в рамках выбранного тарифа. Решение рассчитано на разные сценарии — от частных домов и дач до небольших магазинов, офисов, пунктов выдачи заказов и объектов с несколькими зонами видеонаблюдения.

В зависимости от модели интернет-центра рекомендуется подключать от 3 до 20 камер. Фактическое количество зависит от производительности устройства, разрешения и битрейта камер, а также общей нагрузки на интернет-центр.

«Мы сделали интеграцию максимально простой для пользователя: интернет-центр, который уже есть в сети, теперь может одновременно выполнять роль Ivideon Bridge. Не нужно покупать дополнительное оборудование, разбираться с белым IP или пробросом портов — достаточно установить приложение Ivideon Bridge в операционной системе интернет-центра и подключить камеры. Для нас это также новый канал развития облачного видеонаблюдения: пользователи Keenetic и Netcraze получают простой способ перевести уже установленную систему камер в облако, а партнеры получают дополнительную ценность для своей экосистемы», — сказал Василий Сухомлинов, руководитель продуктов ivideon.

«Мы охотно взялись за этот интересный технический проект с ivideon потому, что, во-первых, здесь востребованы наши основные компетенции — бесперебойное подключение к интернету, исчерпывающее управление сетью, безопасность и защита доступа. Во-вторых, мы исторически вкладываем в понятие интернет-центра именно такой смысл: это не просто раздатчик интернета, а регулярно развиваемая платформа для актуальных утилитарных задач и полезных сервисов, в том числе облачного видеонаблюдения, — сказал директор по маркетингу и рекламе Netcraze Илья Хрупалов. — И, в-третьих, мы концептуально делаем этот сервис доступным прежде всего как обновление для большого парка ранее установленных устройств, защищая вложения и доверие пользователей»

Компонент Ivideon Bridge бесплатен и уже доступен в предварительном канале обновлений операционной системы для интернет-центров Keenetic и Netcraze.