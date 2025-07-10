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Ivideon NVR


УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 Ivideon представил новое поколение решений локального видеонаблюдения на базе ПО облачной платформы 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Ivideon NVR и организации, системы, технологии, персоны:

Ivideon - Мобильные видеорешения 64 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1185 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22097 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25129 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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Создано именных указателей - 178334.
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