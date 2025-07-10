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Ivideon NVR
УПОМИНАНИЯ
|10.07.2025
|Ivideon представил новое поколение решений локального видеонаблюдения на базе ПО облачной платформы 1
Ivideon NVR и организации, системы, технологии, персоны:
|Ivideon Server 4 1
|Ivideon Private Cloud 1 1
|Microsoft Windows 16015 1
|Apple macOS 2141 1
|Linux OS 10354 1
|Apple iOS 8024 1
|Google Android 14373 1
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