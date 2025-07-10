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Ivideon Server


УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 Ivideon представила новое поколение решений локального видеонаблюдения на базе ПО облачной платформы 1
05.07.2019 Ivideon запустил сервис распознавания лиц Face Recognition 1
28.05.2012 Вышла новая версия системы видеонаблюдения через интернет Ivideon Server 1
08.02.2012 Вышла новая версия приложения для видеонаблюдения онлайн Ivideon Server 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Ivideon Server и организации, системы, технологии, персоны:

Ivideon - Мобильные видеорешения 64 3
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4203 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1896 2
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1520 2
Proxy-server - Прокси-сервер 322 1
Оповещение и уведомление - Notification 4989 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 657 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14160 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26243 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 554 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12481 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22079 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4223 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5451 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9476 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13022 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5425 1
Apple iPad 3890 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7193 2
Ivideon Faces - Ivideon Face Recognition 3 1
Linux OS 10341 1
Россия - РФ - Российская федерация 150672 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2221 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11360 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370525, в очереди разбора - 748882.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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