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«МегаФон Таджикистан» и Ivideon договорились о развитии систем видеонаблюдения и видеоаналитики в Таджикистане

Ivideon, российский разработчик технологий облачного видеонаблюдения, видеоаналитики, а также сервисов бизнес-аналитики на их основе, и «МегаФон Таджикистан», телеком-компания и основной провайдер цифровизации в Республике Таджикистан, подписали соглашение о стратегическом долгосрочном сотрудничестве.

В рамках технологического партнерства стороны направят усилия на развитие рынка интеллектуальных услуг в сфере цифровой безопасности и ИТ для организаций и компаний в Республике Таджикистан, в том числе пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов.

Среди первых совместных шагов Ivideon и компании «МегаФон Таджикистан» – запуск мультифункциональной интеллектуальной платформы, которая позволит создавать высокомасштабируемые локальные и облачные системы видеонаблюдения и видеоаналитики. В том числе для сферы строительства, гостиничного бизнеса, пунктов выдачи заказов (ПВЗ), создания высокопроизводительных систем локального видеонаблюдения и т.д.

«Сотрудничество стало логическим развитием нашего партнерства с «МегаФоном» – теперь на уровне национального телеком-оператора Таджикистана. «МегаФон Таджикистан» – ключевой оператор с масштабной инфраструктурой и глубоким пониманием технологических задач страны. Для нас это возможность запуска видеонаблюдения и видеоаналитики по партнерской модели, в том формате, который действительно нужен бизнесу и частным клиентам на местном рынке», – сказал Заур Абуталимов, генеральный директор Ivideon.

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цифровизация

«Наша компания всегда готова к внедрению передовых технологий. Разработки Ivideon, безусловно, интересны для рынка Таджикистана и помогут расширить перечень удобных сервисов, доступных нашим клиентам. Системы видеоаналитики станут хорошими помощниками для организаций, стремящихся повысить эффективность своей деятельности», – отметил Анатолий Изюмников, генеральный директор компании «МегаФон Таджикистан».

В рамках соглашения также предусмотрено формирование дорожной карты по другим возможным инициативам, касающихся реализации совместных решений на базе имеющихся и новых продуктов.

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