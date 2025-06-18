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Изюмников Анатолий
УПОМИНАНИЯ
|18.06.2025
|«МегаФон Таджикистан» и Ivideon договорились о развитии систем видеонаблюдения и видеоаналитики в Таджикистане 1
|13.12.2019
|Абоненты оператора «Мегафон Таджикистан» получили возможность пополнять баланс телефона в Сбербанке 1
Изюмников Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 9339 2
|МегаФон Таджикистан - ТТ Мобайл - МЛТ - TT Mobile - Мобильные линии Таджикистана 56 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6311 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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