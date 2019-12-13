Абоненты оператора «Мегафон Таджикистан» получили возможность пополнять баланс телефона в Сбербанке

Сбербанк сообщил о запуске приема платежей от физических лиц в «Сбербанке онлайн» и сети терминалов в адрес компании «Мегафон Таджикистан», одной из крупнейших телекоммуникационных компаний, предоставляющих услуги сотовой связи (GSM, UMTS и LTE) на территории Республики Таджикистан.

С сегодняшнего дня любой клиент оператора может моментально пополнить баланс и оплатить услуги связи во всех регионах России, воспользовавшись терминалом Сбербанка или при помощи «Сбербанка онлайн».

Оксана Синельник, управляющий директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка, сказала: «Сбербанк продолжает развивать свою экосистему платежей, стремясь предоставлять максимально широкий спектр сервисов и услуг. Это становится возможным благодаря активному развитию сотрудничества с партнерами как на территории России, так и за рубежом. Теперь возможность оплачивать сервисы связи при помощи "Сбербанка онлайн" и в банкоматах по карте могут и абоненты компании "Мегафон Таджикистан"».

Анатолий Изюмников, исполнительный директор компании «Мегафон Таджикистан», сказал: «Сотрудничество с ведущим банком России – новый шаг по повышению доступности телеком-услуг. Наши абоненты, живущие и работающие в России, могут выбирать наиболее удобный способ пополнения баланса, чтобы всегда оставаться на связи с близкими и пользоваться интернет-сервисами в любой момент, когда это необходимо».