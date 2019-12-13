Безопасность
Как взламывают компании? Схема
Бизнес
Что должно входить в идеальный SOC-центр?
ИТ-бизнес
Цена экономии: какие проблемы неизбежны при использовании неоригинальных картриджей

Спецпроекты

Абоненты оператора «Мегафон Таджикистан» получили возможность пополнять баланс телефона в Сбербанке

Телеком Мобильная связь Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

Сбербанк сообщил о запуске приема платежей от физических лиц в «Сбербанке онлайн» и сети терминалов в адрес компании «Мегафон Таджикистан», одной из крупнейших телекоммуникационных компаний, предоставляющих услуги сотовой связи (GSM, UMTS и LTE) на территории Республики Таджикистан.

С сегодняшнего дня любой клиент оператора может моментально пополнить баланс и оплатить услуги связи во всех регионах России, воспользовавшись терминалом Сбербанка или при помощи «Сбербанка онлайн».

Оксана Синельник, управляющий директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка, сказала: «Сбербанк продолжает развивать свою экосистему платежей, стремясь предоставлять максимально широкий спектр сервисов и услуг. Это становится возможным благодаря активному развитию сотрудничества с партнерами как на территории России, так и за рубежом. Теперь возможность оплачивать сервисы связи при помощи "Сбербанка онлайн" и в банкоматах по карте могут и абоненты компании "Мегафон Таджикистан"».

Анатолий Изюмников, исполнительный директор компании «Мегафон Таджикистан», сказал: «Сотрудничество с ведущим банком России – новый шаг по повышению доступности телеком-услуг. Наши абоненты, живущие и работающие в России, могут выбирать наиболее удобный способ пополнения баланса, чтобы всегда оставаться на связи с близкими и пользоваться интернет-сервисами в любой момент, когда это необходимо».



Другие материалы рубрики

Российских хакеров посадят в тюрьму на 10 лет за кражу из банкоматов 10 миллионов

Российский банк с помощью ИИ научился предсказывать, когда налоговая заблокирует счет

ВТБ строит суперприложение за 2,5 миллиарда

Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта

10 тенденций в области аналитики, которые важно заметить заранее

Huawei привезла в Россию СХД без американских компонентов

Техника

Как защитить смартфон зимой: 5 полезных советов от ZOOM

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты

Лучшие смартфоны с камерой 48 Мп: выбор ZOOM

Встречаем Новый год на даче: полезная техника для зимнего досуга
Показать еще
Стратегия месяца

Зачем государство ввязалось в гонку технологических вооружений

Михаил Замыцкий

директор по развитию «Ситилинк»

Взгляд месяца

Самая непростая ситуация — с импортозамещением СУБД

Денис Терещенко

заместитель руководителя ФТС

Александр Крамаренко, Лыткаринский арматурно-изоляторный завод: Как перестать топить печку ассигнациями Экспертиза: Как развивается отечественный рынок облачных решений