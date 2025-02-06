Ivideon запустил облачный сервис управления бизнесом

Ivideon, российский разработчик решений облачного видеонаблюдения и видеоаналитики, запустил сервисное решение MaaS (менеджмент как сервис), которое позволяет компаниям, ориентированным на очное обслуживание клиентов, управлять операционной деятельностью в местах обслуживания, повышая маржинальность бизнеса.

Традиционно видеонаблюдение применяется в службах безопасности компаний и организаций. Однако, с повышением доступности и качества видеокамер с фиксацией звука, а также скорости обмена информации с облаком, системы видеонаблюдения в сочетании с инструментами бизнес-аналитики стали все чаще использовать для мониторинга операционной деятельности, а также в маркетинговых целях.

Ivideon предоставляет заказчикам управленческую видеоаналитику как сервис. Базовые сценарии MaaS включают в себя контроль за соблюдением стандартов, трудовой дисциплины, речевых скриптов, в том числе по дополнительных продажам. Ivideon поможет сформулировать оптимальные чек-листы на базе стандартов заказчиков или по опыту аналогичных проектов.

Сервис Ivideon MaaS позволяет формировать ежедневные отчеты по сетям и отдельным торговым точкам, офисам, гостиницам и прочим местам очного обслуживания. Могут быть созданы онлайн-дашборды с оценкой выполнения стандартов и выделением зон роста в разрезе процессов и индивидуальных точек обслуживания. Есть возможность отправки мобильных уведомлений для оперативного реагирования. Контроль в рамках сервиса MaaS единообразен, охватывает всю географию сети, не отвлекает сотрудников от работы и поэтому объективен.

«Интеллектуальный сервис менеджмента Ivideon MaaS свободен от недостатков традиционных услуг тайного покупателя или проведения аудита своими силами. В большинстве случаев он не повлечет и капитальных затрат. Сервис высвобождает ценное время директоров, владельцев и управляющих, позволяя сосредоточиться на главных задачах бизнеса. Мы помогаем бизнесу видеть больше, понимать лучше и действовать точнее. И первые кейсы внедрения MaaS это подтверждают», — сказал Заур Абуталимов, генеральный директор Ivideon.

Внедрение сервиса MaaS состоит из этапов проверки интеграции облака Ivideon с существующими системами аудио- и видеонаблюдения, формирования, в случае необходимости, ключевых показателей и чек-листов, настройки (оборудования, аналитических модулей и рабочих процессов), тестирования системы и ее запуска.