Retail Analytics Box от Ivideon: новый аналитический сервис для сетевого ритейла

Компания Ivideon, разработчик облачных систем видеонаблюдения и видеоаналитики, представил сервис Retail Analytics Box, предназначенный для руководителей и предпринимателей, заинтересованных в анализе поведения покупателей и повышении эффективности работы торговых точек и сетей магазинов. Об этом CNews сообщили представители Ivideon.

Для представителей традиционного ритейла определить портрет покупателя, посчитать конверсию и возвращаемость – это трудоемкий и не системный процесс. Для крупной сети магазинов задача кажется и вовсе неподъемной. Для решения этой задачи Ivideon запустил Retail Analytics Box — сервис, который позволяет быстро развернуть самую точную систему аналитики для оффлайн ритейла на основе данных с камер видеонаблюдения.

Для запуска системы достаточно подключить камеры на объекте к сервису Ivideon – без сложных алгоритмов настройки, покупки лицензий и локального оборудования. Анализируя видеопоток с камер, сервис собирает данные в интерактивном дэшборде, подсвечивая тенденции и обеспечивая глубокое понимание о том: кто основная аудитория магазина (пол, возраст) и как она меняется со временем; какая посещаемость торгового объекта в неделю/месяц/год; сколько посетителей проходящих мимо становятся посетителями магазина, сколько из них совершают покупку, и сколько из них возвращаются за покупками.

C Retail Analytics Box можно также решить ряд бизнес-задач: улучшить обслуживание клиентов, предотвращая образование очередей и обеспечивая информированность персонала о визитах VIP-клиентов; отследить подозрительные кассовые операции; определить какая из торговых точек сети наиболее эффективна.

Сервис предоставляет гибкость в тестировании гипотез, позволяя быстро оценить, какие рекламные акции оказали существенное влияние, а какие нет, и отследить в режиме реального времени влияние на трафик и конверсию при внесении изменений.

Retail Analytics Box дает возможность сравнить показатели торговых точек сети, провести анализ спроса на товары по демографическим показателям и оценить стоимость привлечения покупателя – и все через единое окно интерфейса, доступного с любых устройств. Приложения на ПК и телефон также оснащены мгновенными уведомлениями о происходящих событиях, как возникновение очереди у касс, появлении лиц из «черного списка» для предупреждения угроз рисков. Благодаря облачному видеоархиву пользователь может в любое время проверить и подтвердить достоверность полученных сведений и метрик.

Retail Analytics Box объединяет в себе возможности сразу нескольких модулей видеоаналитики: распознавание лиц и очередей, анализ кассовых операций, подсчет посетителей и пешеходного трафика. Как и другие продукты Ivideon, сервис обладает всеми преимуществами облака: отсутствие капитальных затрат, возможность использования существующих камер, быстрый запуск и легкое масштабирование.

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«Сегодня решения Ivideon позволяют бизнесу ускорить выполнение самых непростых задач — от подсчета посетителей до анализа маркетинговых стратегий. Для этого бизнесу не нужно привлекать персонал на задачи подсчета посетителей или устанавливать новые камеры или счетчики. Вся аналитика доступна с применением уже имеющейся в магазине системы видеонаблюдения, что делает ее полезным и эффективным бизнес-инструментом. Именно в этом заключается одно из ключевых преимуществ нашего решения», — отметил операционный директор Ivideon Заур Абуталимов.

«Компания Ivideon продолжает расширять линейку инновационных решений. Сегодня ее пополнил комплексный отраслевой инструмент Retail Analytics Box, который нацелен решать ключевые задачи сетевого ритейла любого размера. Мы уверены, что этот сервис поможет нашим клиентам из ритейла эффективнее выстраивать свои внутренние процессы», — сказал CEO Ivideon Андрей Юдников.

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Ivideon предоставляет видеорешения для бизнеса и частных пользователей с 2010 г. Ivideon предлагает комплексную систему умного-облачного видеонаблюдения с сервисным и аппаратным обеспечением. Линейка аналитических решений на основе компьютерного зрения охватывает распознавание лиц, контроль доступа по лицу или номерному знаку, подсчет посетителей, тепловые карты.