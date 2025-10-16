Билайн запустил бесплатный тест-драйв платформы ИИ-агентов для компаний

Билайн Big Data & AI – команда, развивающая продукты на основе больших данных и искусственного интеллекта, открывает бесплатный демо-доступ на платформу с ИИ-агентами. Доступ позволит компаниям самостоятельно протестировать работу искусственного интеллекта на релевантных для них задачах.

Платформа на первом этапе включает три специализированных агента, предназначенных для автоматизации ключевых бизнес-направлений: 1) Ассистент-секретарь транскрибирует онлайн-встречи и подводит их итоги. 2) Помощник продавца помогает быстро находить информацию по базе знаний, анализирует диалог с клиентом и генерирует персонализированные скрипты. 3) Оператор контакт-центра анализирует запросы клиентов и предлагает операторам адаптивные скрипты для эффективной коммуникации.

Взаимодействие происходит через диалоговый интерфейс – пользователь ставит задачу в свободной форме.

Платформа является мультиагентной системой, которая объединяет в себе возможности популярных LLM-систем (large language models – большие языковые модели). Преимущество платформы – возможность вести кросс-функциональную работу в одном диалоге. Например, агент-секретарь транскрибировал встречу, а помощник продавца может подготовить коммерческое предложение на основе этого анализа. Агенты при этом помнят общий контекст и дополняют друг друга.

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна:

«Главный барьер для внедрения ИИ – недоверие бизнеса к абстрактным возможностям технологии. Мы даем инструмент, который решает конкретные операционные задачи: повышает конверсию в продажах, разгружает сотрудников от рутины и ускоряет принятие решений. В рамках тест-драйва бизнес получает доступ к трём специализированным агентам, которые могут интегрироваться в повседневную работу и продемонстрировать свою ценность уже за две недели».

В ближайших планах – предоставить пользователям тестировать агентов на своих загруженных файлах, а также предоставить возможность компаниям создавать собственных агентов под узкие задачи с помощью встроенного конструктора.

ИИ-агенты открывают новые возможности для повышения эффективности в мире, где до четырех часов рабочего времени сотрудника могут занимать рутинные задачи. Это решение для быстрого поиска, анализа и использования знаний в разных сферах, которое не заменит человека, но кардинально трансформирует его роль – от исполнителя рутинных операций до стратега.

Запросить демо-доступ можно по ссылке. Демо-доступ открыт на 14 дней.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636