Разделы

Цифровизация
|

«Билайн BI и Astra Linux: аналитика для бизнеса теперь с гарантией безопасности и совместимости

«Билайн» и «Группа Астра» объявляют о завершении сертификации бизнес-аналитической платформы «Билайн BI» (платформа бизнес-аналитики) с операционной системой Astra Linux и СУБД Tantor от компании «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра»). Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Сертифицированная платформа «Билайн BI» включает встроенные инструменты искусственного интеллекта, которые позволяют автоматизировать анализ больших данных и выявлять скрытые закономерности, прогнозировать тренды и оптимизировать бизнес-процессы с помощью предиктивной аналитики, а также упрощать работу с данными за счет детальной визуализации.

В течение нескольких месяцев специалисты проводили комплексное тестирование, оптимизируя интеграцию и производительность платформы в новой программной среде. Полученные сертификаты подтверждают соответствие «Билайн BI» требованиям российского законодательства к использованию отечественного ПО и хранению данных.

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» — лидер рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса по версии CNews Market
Цифровизация

«Сертификация совместимости с «Группой Астра» — важный этап в освоении рынка импортозамещающих решений. Клиенты могут быть уверены в стабильной работе нашей платформы в российской ИТ-экосистеме. Мы продолжаем инвестировать в адаптацию продуктов, обеспечивая эффективность и безопасность данных для компаний, переходящих на отечественное ПО», — сказал Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам «Билайна».

«Совместная работа с «Билайном» открывает новые перспективы для развития с ключевыми участниками российского ИТ-рынка. Нас объединяет общая стратегическая цель — создание защищенной и стабильной цифровой экосистемы на основе отечественного программного обеспечения. Такой подход позволит обеспечить устойчивое развитие и конкурентоспособность российских решений в условиях динамично изменяющейся рыночной среды», — сказал Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Антон Степанов, «Т1 Облако»: Мы не просто растем вместе с рынком — мы задаем темп этому росту

Крупнейший в мире облачный сервис без предупреждения начал массовые увольнения, «холодные и бездушные»

Евгений Тропин, ДАТАРК: ИИ значительно изменил сферу ЦОДостроения

Крупный российский производитель электроники купил 51% разработчика роботов

Исследование: как генИИ помогает улучшить клиентский сервис

Россиян будут штрафовать за платежи в криптовалюте, а криптоактивы отбирать

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Обзор Acer PD3: уникальный, складной, двойной портативный монитор

Лучшие TWS-наушники открытого типа: хиты продаж

Показать еще

Наука

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит
Показать еще