«Билайн» привлек ИИ-агента для повышения эффективности продаж малому и среднему бизнесу

«Билайн» привлек ИИ-агента для повышения эффективности продаж малому и среднему бизнесу. Проект инициирован с целью трансформации процесса взаимодействия с клиентами и перехода сервиса на новый уровень. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

В условиях временной нехватки квалифицированных кадров на рынке, в том числе в сфере корпоративных (B2B) продаж, где от эффективности каждого сотрудника зависят десятки миллионов рублей выручки, важную роль начинают играть инструменты, повышающие производительность труда. Разобраться с проблемой вызвались эксперты команды «Билайна», развивающей продукты на основе больших данных и ИИ - «Билайн Big Data & AI», которые интегрировали в системы компании интеллектуального ассистента.

Новый цифровой сотрудник меняет подход к поиску информации и подготовке к переговорам. Преимущество решения — в его диалоговом формате: продавец формулирует запрос в свободной форме, а система в ответ предоставляет оптимальное решение, сгенерированное на основании обработки информации из внешних и внутренних источников.

Помощник в формате программного обеспечения устанавливается в технический контур компании, что даст возможность глубоко анализировать внутренние базы данных и получать исчерпывающий портфель знаний о продуктах и сервисах «Билайна». Его функционал позволяет сформировать краткий бриф о клиенте, подготовить персонализированный сценарий беседы и разработать подходящее коммерческое предложение. Кроме того, ассистент выступит в роли аналитического поисковика, который оперативно подсвечивает кейсы, актуальные на момент обучения модели, и важные для успешных переговоров.

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам: «Представляя цифровых сотрудников для рынка, мы активно применяем их и внутри компании для оптимизации бизнес-процессов. Уже на старте пилотирования мы получили позитивный отклик от команды продаж и наблюдаем конкретные результаты. Я уверен, что ИИ-агент станет для менеджеров не просто удобным инструментом, а полноценным цифровым коллегой, который возьмет на себя рутинные задачи и освободит время для более сложной и творческой работы, требующей исключительно человеческого подхода».

Галина Балукина, директор по работе с малым и средним бизнесом: «За такими технологиями будущее, и они необходимы любому бизнесу, где есть продажи. Сегодня продавец просто не в состоянии удержать в голове всё многообразие постоянно растущего портфеля решений, в то время как ИИ-агенты не страдают проблемами с памятью и обладают актуальными знаниями о каждом продукте в режиме реального времени. Именно поэтому они могут в секунду «дотянуться» до информации о клиенте или решения и дать совет физическому коллеге».

Разработчики обучают ИИ-агента бегло ориентироваться во всем портфеле B2B-продуктов, понимать контекст и предлагать релевантные ответы с учетом истории взаимодействий с клиентом. Важное достоинство внедряемого решения — исключение склонности к «додумыванию». В случае отсутствия необходимых данных система открыто сообщит об этом, обеспечив защиту менеджеров от потенциальных ошибок.

Программа будет расширяться на большее число сотрудников с целью дальнейшего внедрения ИИ-агента в повседневный инструментарий всей команды продаж. Среди амбициозных планов — подключение голосового интерфейса, который в режиме реального времени будет расшифровывать речь клиента и выполнять роль интеллектуального суфлера, подсказывая менеджеру ключевые аргументы и детали прямо в процессе переговоров.