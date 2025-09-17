Разделы

MIG представила взрывозащищенные решения для цифровой трансформации ТЭК

Компания Mobile Inform Group (MIG) представила линейку взрывозащищенного оборудования, соответствующего требованиям импортозамещения. Были продемонстрированы промышленные планшеты и смартфоны, работающие под управлением операционных систем «Ред ОС» и «Ред ОС М». Это комплексное решение закрывает критически важные задачи автоматизации на всех этапах производственного цикла на предприятиях нефтегазового сектора — от разведки месторождений геологами до логистики и продажи конечным потребителям. Об этом CNews сообщили представители MIG.

«Мы фиксируем повышенный, и все больше, практически растущий, спрос на импортонезависимые решения Mobile Inform Group со стороны компаний нефтегазового сектора. Наше оборудование применимо на каждом этапе работы вертикально интегрированных компаний: от разведки месторождений геологами до продажи конечных нефтепродуктов. В каждом производственном цикле есть процессы, которые мы успешно автоматизируем», — отметил Михаил Чернышев, директор по развитию бизнеса MIG.

mig1.jpg

MIG

Партнерство MIG и «Ред Софт» позволяет создавать целостные, безопасные и полностью отечественные технологические цепочки, обеспечивающие цифровой суверенитет и операционную эффективность крупнейших предприятий ТЭК России.

Артем Сычев, «РТ-Информационная безопасность»: Через пару лет стоимость услуг информационной безопасности снизится благодаря автоматизации и широкому внедрению ИИ

Безопасность

