Топ-менеджерам ПФР предъявляют обвинения во взятках, связанных с огромными ИТ-контрактами

Следственный комитет завершил расследование громкого дела о взятках топ-менеджменту Пенсионного фонда. Уголовное преследование нескольких подозреваемых прекращено. Среди них оказались бывший вице-президент «Техносерва», директор департамента этой компании по работе с госструктурами, а также бывший владелец ИТ-интегратора «Редсис». По версии следствия, они передавали взятки сотрудникам ПФР за то, чтобы «Редсис» и «Техносерв» побеждали в ИТ-тендерах Пенсионного фонда.

Расследование завершено

Следственный комитет (СК) завершил двухлетнее расследование уголовного дела о взятках, полученных сотрудниками Пенсионного фонда (ПФР). Некоторым фигурантам дела начали предъявлять обвинения в окончательной редакции. В отношении других уголовное преследование прекращено; среди них бывший вице-президент «Техносерва» Андрей Богомолов, его коллега, директор департамента по работе с госструктурами Игорь Ким, а также бывший владелец ИТ-интегратора «Редсис» Василий Васин. Об этом сообщил «Коммерсант».

Упомянутые лица, согласно материалам дела, передавали взятки сотрудникам ПФР. Взамен «Редсис» и «Техносерв» побеждали в тендерах на закупку оборудования, разработку ПО и предоставление услуг ПФР. Общая сумма взяток составила 250 млн руб.

Уголовное преследование представителей ИТ-компаний прекращено на основании примечания к ст. 291 УК РФ (дача взятки). Согласно ему, взяткодатель может быть освобожден от уголовной ответственности, если он активно способствовал раскрытию преступления либо добровольно сообщил о нем правоохранительным органам.

История дела

По версии следствия, с апреля 2017 г. по январь 2019 г. замглавы ПФР Алексей Иванов ежемесячно получал взятки от представителей «Техносерва». В совокупности им было получено 4,4 млн руб.

Завершено двухлетнее расследование громкого дела о взятках топ-менеджеров ПФР

Как предполагает следствие, экс-директор департамента по работе с госструктурами компании «Техносерв менеджмент» Алексей Копейкин передал чиновнику карточку Промсвязьбанка, которым тогда владели братья Алексей и Дмитрий Ананьевы — основатели «Техносерва». На карточку ежемесячно поступало по 200 тыс. руб.

Компания «Редсис» занималась подготовкой техдокументации на поставку «железа» и оказание услуг, после чего передавала ее сотрудникам ПФР для размещения на площадках электронных аукционов.

В сентябре 2021 г. Иванов и Копейкин получили по четыре года строгого режима.

Причастные к делу

Следствие считает, что люди из руководства ПФР, обратившиеся к бенефициарам «Редсиса» с предложением о «сотрудничестве», привлекли «к исполнению принятых на себя преступных обязательств» Дмитрия Кузнецова — экс-руководителя ИТ-департамента ПФР. Вместе с ним были привлечены и бывший глава отдела ПФР по обеспечению информационно безопасности Евгений Никитин, экс-начальник департамента управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы ПФР Рубен Энфиаджян, экс-руководитель департамента по осуществлению закупок ПФР Александр Руднев, а также бывший глава Межрегионального информационного центра ПФР Константин Янкин. Со стороны «Редсиса» в схеме участвовал Василий Васин. В Следственном комитете полагают, что он привлек к участию в схеме нескольких топ-менеджеров своей компании.

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Фигурантам помогали и не установленные следствием сотрудники департамента госзакупок ПФР. Всех их следствие считает исполнителями преступлений. Деньги им, по материалам дела, выплачивались не позднее 15 числа каждого месяца, а сумма колебалась от 200 тыс. руб. до 1,5 млн руб. Размер выплат был фиксированным и не зависел от суммы заключенных контрактов, говорится в деле.

Как с этим связан Алексей Ананьев

По версии следствия, Алексей Ананьев является организатором упомянутой коррупционной схемы. Он договорился с руководством ПФР о назначении своего доверенного лица и выходца из «Техносерва» Алексея Иванова сначала на пост советника председателя правления фонда, а затем и заместителя председателя ПФР. В ведении Иванова оказались вопросы ИТ, телекоммуникаций, информатизации, персонифицированного учета, кибербезопасности, электронных услуг.

Основными ИТ-подрядчиками Пенсионного фонда были «Редсис», «Магелан» и «Компьютел систем менеджмент». Ананьев, понимая, что победы в конкурсах на регулярной основе одерживают компании, входящие в группу «Редсис», купил компанию в сентябре 2016 г. По данным СК, в период с 2017 по 2019 гг. общая сумма контрактов ПФР с компанией составила 5,33 млрд руб.