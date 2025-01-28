Развитие электронного бюджета на Linux обойдется Казначейству России в 250 миллионов

Казначейство заплатит 250 млн руб. за работы по развитию подсистем информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». Согласно техзаданию госзакупки, во всех требованиях к ПО упоминается совместимость с ОС Linux. Федеральное казначейство России не впервые заключает контракт по работе с информационной системой «Электронный бюджет» с компанией «Научно-производственный центр «1С».

Никаких ОС кроме Linux и привычный подрядчик

Работы по развитию подсистем информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» будут стоить Казначейству России 250 млн руб.

В техзадании госзакупки для ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» (ФКУ «ЦОКР»), во всех требованиях к программному обеспечению упоминается совместимость с операционной системой Linux. При этом ОС Windows, как и другие операционные системы, в документе вообще не упоминаются.

Госзакупка для ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» была размещена на официальном сайте ЕИС 26 ноября 2024 г. Победителем стала компания Удостоверяющий Центр ООО «Научно-производственный центр «1С», контракт с которой был подписан 24 декабря 2024 г. Компания была единственным участником конкурса, поскольку была подана только одна заявка на участие в закупке, а затем с победителем электронного аукциона был заключен контракт. В декабре 2023 г. ФКУ «ЦОКР» уже заключала контракт на 1 млрд руб. с компанией «Научно-производственный центр «1С» на обслуживание подсистем той же информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

В соответствии с законом

Согласно техзаданию госзакупки, «функционирование и администрирование подсистем должно обеспечиваться на операционных системах GosLinux (при наличии внешних пользователей) и Linux, версии которых присутствуют в едином реестре российских программ для ЭВМ и БД Минцифры России».

Как рассказал CNews заместитель директора ФКУ «ЦОКР» Евгений Евтушенко, подсистемы управления нефинансовыми активами, управления оплатой труда, модуль ведения бюджетного (бухгалтерского) учета учреждений подсистемы учета и отчетности информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» функционируют на операционной системе семейства Linux.

«Развиваемое прикладное программное обеспечение должно соответствовать требованиям к подсистемам, а также требованиям к программному обеспечению государственных информационных систем, в том числе Постановлению Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2011 г. №1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Указу Президента Российской Федерации от 30 марта 2022 г. №166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». – Подчеркнул в беседе с CNews Евгений Евтушенко.

Объектом закупки на соответствующей странице обозначено выполнение работ по развитию подсистем государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». Подрядчик должен выполнить работы по развитию подсистемы управления нефинансовыми активами, подсистемы управления оплатой труда, модуля ведения бюджетного (бухгалтерского) учета учреждений подсистемы учета и отчетности.

При этом упомянутые ОС должны поддерживать сертифицированные средства создания защищенного TLS соединения с использованием алгоритма шифрования в соответствии с действующим ГОСТ и методическими материалами ФСБ России, алгоритма выработки и проверки электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2012, алгоритма хеширования ГОСТ Р 34.11-2012; а также средства выработки электронной подписи КриптоПро CSP.

Два разных контракта для одной компании

Компания «Научно-производственный центр «1С» уже не первый раз сотрудничает с Федеральным казначейством России. В декабре 2023 г. ФКУ «ЦОКР» заключала контракт на 1 млрд руб. с компанией «Научно-производственный центр «1С» на обслуживание тех же подсистем той же информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». В этом случае компания «Научно-производственный центр «1С» также была единственным поставщиком, с которым и был заключен контракт.

Впрочем, как пояснил CNews представитель компании «Научно-производственный центр «1С», эти контракты отличаются разными объектами закупок, значительно отличающимся составом задач, содержанием и объемом работ, сроками и т.д.

Контракт 2023 г. на сумму 1 млрд руб. предусматривает оказание услуг по обеспечению эксплуатации модуля ведения бюджетного (бухгалтерского) учета учреждений подсистемы учета и отчетности, подсистемы управления нефинансовыми активами, подсистемы управления оплатой труда государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». Согласно техзаданию в рамках контракта выполняются более 300 задач по разным направлениям с учетом требований контракта, федеральных законов, постановлений правительства, приказов ФСТЭК, требований ГОСТ, внутренних приказов и регламентов, а также жестких требований к отработке службой эксплуатации компании обращений пользователей и требований по защите информации при эксплуатации. В рамках контракта оказываются услуги около 2 тыс. организаций и более 29 тыс. пользователей. Услуги по обеспечению эксплуатации оказываются в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю, в том числе в выходные и праздничные дни, с учетом часовых поясов. Срок исполнения контракта составляет 25 месяцев.

В свою очередь контракт 2024 г. на сумму 250 млн руб. предусматривает выполнение работ по развитию подсистемы управления нефинансовыми активами, подсистемы управления оплатой труда, подсистемы учета и отчетности той же системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». Техзадание предусматривает разработку и согласование с функциональным заказчиком описания постановки задачи на развитие подсистем, разработки функциональных задач, проведения предварительных испытаний и опытной эксплуатации, а также вывод реализованного функционала в продуктивный, закрытый контур. Количество участников процесса по данному контракту ограничено несколькими «пилотными» организациями, состав которых определяет заказчик, как правило, их не больше пяти. Срок окончания контракта – не позднее 30 ноября 2025 г., то есть менее одного года.

Портрет подрядчика

Компания Удостоверяющий Центр ООО «Научно-производственный центр «1С» создан в 2004 г. Это дочерняя компания «1С» специализируется на крупных проектах, связанных с автоматизацией управления, посредством внедрения ПО «1С».

Ранее CNews писал о попытке «Почты России» осенью 2024 г. получить через суд у «Научно-производственного центра «1С» 185 млн руб. за срыв сроков работ по контракту и нарушение обязанности по раскрытию информации о персонале.