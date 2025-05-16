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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 174732
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Антонова Ирина


УПОМИНАНИЯ


16.05.2025 Ученые ТПУ исследуют скрытый потенциал креативных индустрий Дальнего Востока 1
03.02.2021 Владимир Определенов, CDTO Пушкинского музея в интервью CNews: Технологии должны быть только там, где они уместны 2
19.03.2015 В канун 100-летнего юбилея выдающегося пианиста XX века Святослава Рихтера состоялась торжественная церемония памятного гашения в Министерстве культуры Российской Федерации 2
02.12.2010 «Корус Консалтинг» автоматизировал управление взаимоотношениями с клиентами в «Видеоджет Технолоджис» 1
14.05.2008 Ученые и общественные деятели предлагают создать в России телеканал "Просвещение" 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Антонова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2188 1
Adobe Systems 1559 1
Seiko Epson Corporation 898 1
Adobe Macromedia 218 1
КАМИС 20 1
Цифра ГК 2468 1
Корус Консалтинг ГК 1251 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13168 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2872 1
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 261 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 289 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5056 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 247 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4616 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67711 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31702 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12577 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4681 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6116 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11354 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2998 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1393 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9627 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16146 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1410 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13687 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7400 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11694 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21748 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30458 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3391 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52513 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10774 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1696 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12960 1
Оцифровка - Digitization 4676 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24655 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1096 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5701 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6834 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8841 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7029 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2761 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1504 1
Фотокамеры - Макросъёмка - Макрорежим - Макрообъектив 320 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5277 1
Стандартизация - Standardization 2167 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 890 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 911 1
Аналоговые технологии 2791 1
Google Android 14236 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 513 1
Microsoft Windows 98 446 1
Microsoft Windows XP 2408 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
HTC Focus VR - очки виртуальной реальности 2 1
Медведев Дмитрий 1657 2
Александровна Ирина 2 2
Духовницкий Олег 91 1
Определенов Владимир 20 1
Журавский Александр 2 1
Рихтер Святослав 2 1
Пиотровский Михаил 10 1
Дерипаска Олег 37 1
Алфёров Жорес 57 1
Велихов Евгений 36 1
Осипов Юрий 48 1
Садовничий Виктор 61 1
Гинзбург Виталий 16 1
Капица Сергей 8 1
Давыдов Михаил 2 1
Евтушенко Евгений 4 1
Гранин Даниил 3 1
Худяк Юрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148426 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44078 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1612 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 42 1
Германия - Федеративная Республика 12779 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2916 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2741 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17793 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30015 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52422 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1533 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 403 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14044 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2985 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1225 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3699 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2245 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 517 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 617 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6504 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1421 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1276 1
Античность - Древняя Греция 96 1
Российская газета 274 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 22 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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