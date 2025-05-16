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Антонова Ирина
УПОМИНАНИЯ
Антонова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2872 1
|Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 1
|Google Android 14236 1
|1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 513 1
|Microsoft Windows 98 446 1
|Microsoft Windows XP 2408 1
|Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
|HTC Focus VR - очки виртуальной реальности 2 1
|Медведев Дмитрий 1657 2
|Александровна Ирина 2 2
|Духовницкий Олег 91 1
|Определенов Владимир 20 1
|Журавский Александр 2 1
|Рихтер Святослав 2 1
|Пиотровский Михаил 10 1
|Дерипаска Олег 37 1
|Алфёров Жорес 57 1
|Велихов Евгений 36 1
|Осипов Юрий 48 1
|Садовничий Виктор 61 1
|Гинзбург Виталий 16 1
|Капица Сергей 8 1
|Давыдов Михаил 2 1
|Евтушенко Евгений 4 1
|Гранин Даниил 3 1
|Худяк Юрий 1 1
|Российская газета 274 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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