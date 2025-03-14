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Журавский Александр
|14.03.2025
|В России близится создание Министерства рекламы 1
|19.03.2015
|В канун 100-летнего юбилея выдающегося пианиста XX века Святослава Рихтера состоялась торжественная церемония памятного гашения в Министерстве культуры Российской Федерации 2
Журавский Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 146164 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43549 1
|Германия - Федеративная Республика 12725 1
|СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2896 1
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