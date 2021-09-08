Эрмитаж продал NFT картин из своей коллекции на 32,5 млн рублей

На Binance NFT, маркетплейсе международной блокчейн-экосистемы Binance, завершился аукцион NFT произведений из лимитированной цифровой коллекции Государственного Эрмитажа.

В рамках проекта «Ваш токен хранится в Эрмитаже» музей выпустил в свет лимитированную серию NFT с цифровыми копиями мировых шедевров из своей коллекции. Серия представленных работ включала в себя цифровые воспроизведения следующих художественных произведений: «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джорджоне, «Куст сирени» Винсента Ван Гога, «Композиция VI» Василия Кандинского, «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне.

Все токенизированые цифровые произведения были созданы в двух экземплярах: один из них будет хранится в Эрмитаже, второй – был представлен на маркетплейсе Binance NFT. Все цифровые копии были лично подписаны директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским.

Аукцион длился неделю с 31 августа и продлится до 7 сентября 15:00 (мск). В ходе аукциона были проданы все цифровые копии шедевров, представленные музеем: «Мадонна Литта» – 150,5 тыс. BUSD; «Юдифь» Джорджоне – 65 тыс. BUSD; «Куст сирени» Винсента Ван Гога – 75 тыс. BUSD; «Композиция VI» Василия Кандинского – 80 тыс. BUSD; «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне – 74 тыс. BUSD.

Общая стоимость проданных работ составила 444500 BUSD (около 32,5 млн руб).

BUSD – регулируемый стейблкоин, он обеспечен фиатом и привязан к доллару США. На каждую единицу BUSD имеется один резервный доллар США. Иными словами, доступное предложение BUSD привязано к доллару США в соотношении 1:1. Обладатели BUSD могут обменивать свои токены на фиатную валюту и наоборот.

«Мы поздравляем Государственный Эрмитаж с завершением беспрецедентного для российского рынка проекта. Это большая победа и уникальный пример, которые дает всем участникам арт-рынка массу новых возможностей для развития, - сказал директор Binance в Восточной Европе Глеб Костарев. – Для Binance это огромная честь стать связующем звеном мира технологий и искусства. Невероятно осознавать, что мы вместе стали частью истории».