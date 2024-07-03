Россия готова легализовать криптовалюту для международных расчетов

В России могут официально разрешить использовать стейблкоины для трансграничных расчетов. Это криптоактивы, привязанные к определенному курсу, например, доллара или золота - за счет этого они менее волатильны. Представители бизнеса считают инициативу перспективной, в частности - для операций со странами БРИКС.

Международные расчеты по новому

Российские власти хотят легализовать стейблкоины для международных расчетов. Сейчас такая возможность обсуждается, предложения уже сформулированы. Об этом в начале июля 2024 г. сообщил изданию «Известия» зампред Центральнго банка (ЦБ) России Алексей Гузнов.

Речь идет о токенах, выпускаемых в иностранных информационных системах. По каким-то параметрам стейблкоины могут походить на цифровые финансовые активы (ЦФА), по каким-то - на криптовалюты, поэтому понадобится докрутить регулирование, отметил зампред ЦБ. При этом стейблкоины пользуются популярностью и их можно приспособить для своих нужд.

Стейблкоины - это тип криптовалюты, которая стремится поддерживать стабильную стоимость, привязывая свою рыночную стоимость к внешнему ориентиру. Этот ориентир может быть фиатной валютой, например долларом США, товаром, например золотом, или другим финансовым инструментом. Основная цель стейблкоинов – это предоставить альтернативу высокой волатильности популярных криптовалют, например биткоина (BTC), что может сделать эти цифровые активы менее подходящими для обычных транзакций.

Aiartgenerator В России намерены легализовать криптовалютные токены для международных расчетов

Стейблкоины играют важную роль в экосистеме криптовалют благодаря своей стабильности. Криптовалюты, такие как Bitcoin и Ether, предлагают множество преимуществ, например, не требуют доверия к посреднику для отправки платежей куда угодно и кому угодно. Однако их цены непредсказуемы и могут сильно колебаться, что делает их сложными для повседневного использования. Стейблкоины направлены на борьбу с этими колебаниями цен, привязывая стоимость криптовалют к более стабильным активам, обычно фиатным валютам. Эта стабильность направлена на поддержание их стоимости с течением времени и поощряет их принятие в регулярных транзакциях. В основном существует три типа стейблкоинов: обеспеченные фиатом, обеспеченные криптовалютой и необеспеченные (алгоритмические). Обеспеченные фиатом стейблкоины привязаны к определенному активу, например, фиатной валюте или золоту. Организация, стоящая за стейблкоином, поддерживает резерв актива или активов, обеспечивающих стейблкоин, поддерживая стоимость цифровой валюты. С другой стороны, необеспеченные (алгоритмические) стейблкоины используют программные алгоритмы для автоматической регулировки предложения стейблкоина на основе спроса, стремясь поддерживать стабильную цену.

Алексей Гузнов добавил, что в повестке остается и тема использования криптовалют для трансграничных расчетов. Такая идея обсуждается с 2023 г., а в апреле в Госдуме России разработали законопроект, регулирующий соответствующий эксперимент. ЦФА же отличаются от стейблкоина тем, что у такого актива есть конкретный эмитент, как у ценной бумаги. Сейчас подобный инструмент с точки зрения законодательного регулирования есть только в России. Наши ЦФА построены на закрытом блокчейне и не обращаются на внешнем рынке.

Как передает «Известия», если такие платежи легализуют, то российский бизнес сможет применять новый инструмент официально, он станет доступен даже госкомпаниям. Это также облегчит уплату налогов и сделает процесс проведения таких сделок более понятным. Потребуется также подготовить инфраструктуру, чтобы российские компании понимали, на каких площадках они могут покупать стейблкоины за фиатные деньги и как проводить операции.

Помощь в международных расчетах на фоне санкций

Стейблкоины и ЦФА можно использовать для трансграничных расчетов — это очень перспективный инструмент, заявил «Известиям» исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Мурычев. По его словам, если привлечь эти обеспеченные активы, то они добавят большой объем ликвидности на рынок и позволят формировать долгосрочный ресурс.

В марте 2024 г. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий использовать ЦФА для международных платежей. Однако процесс еще не пошел, отметил Мурычев. По его словам, есть некоторые сложности с использованием этих активов - иностранные компании опасаются рисков наложения вторичных санкций. Кроме того, российские ЦФА также регуляторно и технологически не сопряженны с мировым крипторынком. Их сложно использовать для трансграничных платежей из-за их неконвертируемости и низкой ликвидности.

Стейблкоины в мире уже стали популярным инструментом для расчетов. Только за I квартал 2024 г. стоимость всех переводов через такие токены достигла $6,8 трлн, что сравнимо по объему с оборотом за весь 2022 г. в размере $7 трлн.

Современные проблемы в сфере трансграничных платежей

Традиционные финансовые системы часто сталкиваются с устаревшими инфраструктурами, которые могут приводить к задержкам в расчетах, увеличению комиссий и исключению части населения, не имеющего доступа к глобальным банковским услугам, особенно на развивающихся рынках. Технология блокчейн, лежащая в основе стабильных монет, предлагает новый подход благодаря своей децентрализованной природе, которая повышает прозрачность, безопасность и скорость. Эти характеристики значительно повышают эффективность трансграничных платежей, делая платежные решения на основе блокчейна привлекательной альтернативой для компаний, стремящихся модернизировать свои финансовые операции и сократить расходы.

Для сравнения, традиционный фиатный платеж через сеть Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) может дойти до банка получателя за 3-5 рабочих дней. Это время зависит от пункта назначения, суммы, банковских праздников и различных банковских процедур, но это средний показатель для международного банковского перевода. В отличие от этого, транзакции с использованием технологии блокчейн и стейблкоинов в сочетании с фиатом могут быть выполнены за считанные минуты, что делает их привлекательными для трансграничных платежей и денежных переводов.

БРИКС

БРИКС - это неформальный клуб, объединяющий 10 государств, в которых живет почти 45% населения планеты и на которые приходится почти 30% мировой экономики. Россия входит в блок на правах сооснователя. Межгосударственное объединение, союз девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии.

У БРИКС нет строгой структуры, устава и председателя. Нет и четкой программы действий. Клуб позиционирует себя как площадку для взаимовыгодного партнерства стран-участниц — он работает в формате ежегодных саммитов, на которых главы государств обсуждают возможности ускорения экономического роста, обеспечения социальной стабильности и усиления позиций блока в мировом сообществе.