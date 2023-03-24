Правительство США жестко раскритиковало криптовалютный рынок, вызвав ярость отрасли

В ежегодном экономическом докладе правительства США 35 страниц уделено разгромной критике криптовалютной отрасли. Сама отрасль встретила этот документ с немалым раздражением.

Инструмент спекуляций

Правительство США выпустило предельно жесткий в оценках доклад с критикой криптовалютного рынка. Документ тем более символичен, что Белый дом впервые включил упоминания криптовалютной экосистемы в ежегодный доклад о текущей экономической политике, который выпускается с 1950 г.

В докладе указывается, что криптоактивы — это самый спекулятивный инвестиционный инструмент, что они не способны выполнять те же функции, что и фиатные валюты, с той же степенью эффективности, и при этом могут наносить ущерб и потребителям, и инвесторам.

Указывается, что криптоактивы не приносят заявленных выгод, в частности не способствуют совершенствованию платежных систем, финансовой инклюзивности и появлению новых механизмов переноса ценности и интеллектуальной собственности.

«Вместо этого инновации сводятся к искусственному созданию дефицита для поддержки высокой стоимости криптоактивов, в то время как многие из них фундаментальной ценностью не обладают», — говорится в докладе.

Более того, авторы вполне прозрачно намекают на экологический вред от генерации криптовалют. Этот процесс забирает очень много энергии. Что касается стейблкоинов, то они в докладе названы излишне рискованным инструментом для проведения быстрых платежей.

Всего критике криптовалют уделено 35 страниц, около 15% от всего доклада. Среди прочего в нем говорится, что децентрализация и независимость блокчейн-приложений — фикция, и что на практике ни того, ни другого не наблюдается.

Пользователи оценивают криптоактивы по очень ограниченному количеству платформ, в то время как большая часть криптовалют генерируется очень небольшой группой лиц и организаций.

Страх, неуверенность и сомнения

Криптовалютная отрасль ожидаемо негативно отреагировала на такую постановку вопроса.

Исполнительный директор Ассоциации блокчейна Кристин Смит (Kristin Smith) назвала доклад «разочаровывающим», отметив, что, по-видимому, у некоторых чиновников в правительстве «нарастает аллергия» на успехи криптоотрасли.

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«Мы призываем администрацию Байдена задуматься о том, каким его будут помнить: как лидера глубоких инноваций или как препятствие на пути глобальной технической революции», — заявила Смит.

В свою очередь Дэн Рисер (Dan Reecer), директор по развитию децентрализованной платформы Acala Network, утверждает, что доклад вышел спустя считанные дни после операции «Бутылочное горлышко 2», якобы имевшей место скоординированной атаки властей на банки, активно работавшие с криптовалютами.

Первая такая операция была произведена в 2013 г. Тогда Министерство юстиции США осуществило масштабное расследование против финансовых учреждений, которые могли сотрудничать с «высокорискованными» (в том числе, полулегальными и откровенно преступными) предприятиями. Операция проводилась до 2017 г. и сопровождалась скандалами и судебными исками против Минюста.

Операция «Бутылочное горлышко 2» официально не подтверждена, однако целый ряд банков, работавших с криптовалютами, таких как Silvergate, Silicon Valley и Signature, схлопнулись почти одновременно, всего лишь за две недели до выхода доклада.

Рисер, однако, дал понять, что все происходящее может быть подготовкой к эмиссии цифрового доллара — централизованной криптовалюты, которая будет жестко контролироваться властями США.

«Прекращение деятельности этих учреждений может и не быть связано с какими-либо действиями властей, — полагает Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Криптовалютная отрасль начала сыпаться в прошлом году, и закрытие Silvergate и Silicon Valley — вполне вероятно отложенное эхо краха нескольких крупных криптобирж, таких как FTX, чья капитализация обнулилась в считанные дни».