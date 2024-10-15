Альтернативой цифровому рублю могут стать токены на банковский безнал

Пока банкам неинтересно создавать продукты с цифровым рублем из-за ограниченного размера комиссии и невозможности выдавать в данном криптофиате кредиты. Однако альтернативой недавнему изобретению ЦБ России вполне могли бы стать токены на безналичные деньги банков. Такое соображение высказал директор департамента специальных проектов Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) Максим Башкатов. Об этом CNews сообщили представители пресс-службы РЦИС.

Максим Башкатов обратил внимание на то, что цифровой рубль пока что не востребован в российской экономике, так как этот актив сколь безрисковый, столь и бездоходный. Между тем сейчас банки лоббируют другой инструмент — токенизацию безналичных остатков на счетах: «Логика в том, чтобы средства на счетах токенизировались и выпускалось цифровое право как единственное средство распоряжения этими деньгами. Говорят даже о том, чтобы безналичные деньги изначально существовали только в форме цифрового права».

Участники беседы согласились, что такие токены будут привлекательны в качестве инвестиционных продуктов и помогут банкам заработать. В то же время в качестве «двойника» цифрового рубля такие деньги порождают опасность регуляторного арбитража национальной валюты: токен «Сбера» не будет равен токену «Альфа-Банка» или «Т-Банка». Кроме того, непонятным остается, будет ли токенизированная ликвидность удерживаться на счетах банков или они смогут предложить рынку некие маржинальные цифровые рубли с кредитным плечом.

Участники дискуссии также коснулись вопроса использования иностранных стейблкоинов в качестве средства расчетов. При этом Максим Башкатов заметил, что с точки зрения российского законодательства активы, стоимость которых привязана к фиату, все же остаются цифровой валютой со всеми сопутствующими ограничениями. Изменить это Центробанк мог бы только в рамках экспериментального правового режима. Проблема, однако, в том, что, явно легализуя тот или иной порядок расчетов, российские монетарные власти рискуют сделать его ближайшей мишенью западных санкций. «Еще одна проблема с допуском иностранных стейблкоинов на российский рынок состоит в том, что иностранная информационная система должна квалифицировать их в качестве того же ЦФА, что и российская, на которой они учтены. А рассматривать стейблкоин в качестве права денежного требования едва ли готов хоть кто-то из зарубежных операторов таких систем», — сказал Максим Башкатов

Традиционной темой дискуссии стали отличия рынка ЦФА от рынка облигаций, коль скоро первые чаще всего напоминают денежные требования с простым доходом. Максим Башкатов напомнил, что сегодня появляются гибридные ЦФА, скорее похожие на краткосрочные заимствования. Часть экспертов хочет распространить на рынок ЦФА правила рынка облигаций, в первую очередь касающиеся стандартов раскрытия информации, часть настаивает на том, что у участников цифрового рынка, в частности неквалифицированных инвесторов, должно быть больше возможностей.

Один из острых вопросов — возможность дробления ЦФА, когда держатель актива фактически сам превращается в оператора информационной системы. С точки зрения ГК РФ такую возможность может ограничить только закон, между тем сама статья 141.1 ГК России почти полностью построена на отсылках к правилам информационных систем, которые чаще всего такое дробление запрещают. Из этого возникает правовая коллизия, которую разные эксперты решают по-разному.

Среди других тем, затронутых в ходе обсуждения: правомерность запрета майнинга в энергодефицитных регионах, возможность получения компенсации в случае запрета оборота той или иной цифровой валюты и в целом возможность тех операций с «криптой», на которые нет ясно выраженного законодательного запрета.