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Индексная книга (каталог) CNews*
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Gensler Gary Генслер Гэри



11.02.2025 Хакер признался, что взломал аккаунт Комиссии по ценным бумагам и биржам США, чтобы публиковать фейковое посты о биткоине 1
02.08.2023 Правительство США требовало от одной из крупнейших мировых криптобирж снять с торгов все, кроме Bitcoin 1
06.06.2023 США начали атаку на криптобиржи. За два дня власти завалили их исками 1
30.12.2022 Разорившийся в считанные дни криптовалютный миллиардер спровоцировал ужесточение мирового законодательства 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Gensler Gary и организации, системы, технологии, персоны:

Coinbase 58 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1419 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 980 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1011 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1523 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 29 1
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 134 3
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1458 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27637 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66452 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5029 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50776 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 912 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17107 1
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 63 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 607 2
FreePik 1014 1
Binance Smart Chain - Binance P2P 7 1
Яндекс.Лавка 231 1
Ether - криптовалюта 18 1
Водясов Алексей 222 2
Bankman-Fried Sam - Бэнкман-Фрид Сэм 8 1
Lagarde Christine - Лагард Кристин 3 1
Armstrong Brian - Армстронг Брайан 4 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52183 3
Багамские Острова - Багамы 59 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14216 1
Америка - Американский регион 2164 1
Германия - Федеративная Республика 12700 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6945 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6183 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48180 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16353 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4838 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7631 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4837 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8073 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24194 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4896 1
Cryptocurrency - Stablecoin - Стейблкойн - общее название криптовалют, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров (золота, нефти) 21 1
FT - Financial Times 1224 1
Times 624 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340112, в очереди разбора - 769380.
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