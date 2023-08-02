Правительство США требовало от одной из крупнейших мировых криптобирж снять с торгов все, кроме Bitcoin

Представители Комиссии по биржам и ценным бумагам США «неофициально» требовали от криптобиржи Coinbase прекратить торговлю любыми криптоактивами, кроме Bitcoin. Позднее SEC подала в суд на Coinbase за то, что та не зарегистрировалась в качестве брокера.

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Незадолго до подачи судебного иска к одной из крупнейших мировых криптобирж Coinbase Комиссия по биржам и ценным бумагам США (SEC) обращалась к этой компании с просьбой остановить торги всеми криптовалютами, кроме Bitcoin. Об этом заявил исполнительный директор Coinbase Брайан Армстронг (Brian Armstrong) в разговоре с корреспондентами Financial Times.

SEC обвиняет Coinbase в том, что криптобиржа не зарегистрировалась в качестве полноценного брокера. SEC признала 13 криптовалют, находящихся в ротации на Coinbase (причем ротации малоактивной) в качестве цифрового эквивалента ценных бумаг, а значит торговля ими подпадает под юрисдикцию комиссии. По крайней мере, так заявили чиновники.

Судя по рассказу Армстронга, «просьба» со стороны SEC была донесена до Coinbase с деликатностью слона в посудной лавке. «Они пришли к нам и сказали... “мы считаем каждый из активов, кроме Bitcoin, фондовой ценностью”. Мы говорим: “И как вы пришли к такому выводу? Мы интерпретируем закон иначе”. И они ответили: “А мы не собираемся вам ничего объяснять, вы должны снять с торгов все активы, кроме Bitcoin», — поведал Армстронг.

Как пишет Financial Times, если бы Coinbase на это предложение согласилась, большая часть криптобизнеса в США оказалась бы вне рамок закона, по крайней мере, до того, как он зарегистрируется в SEC.

Армстронг отметил, что это требование SEC нельзя считать законным, поэтому было решено готовиться к суду и ожидать его интерпретации. В целом же SEC продемонстрировала желание распространить свой контроль на весь криптовалютный рынок в США, а косвенно — на всю мировую индустрию.

Криптовалютная сфера к настоящему моменту остаётся «серой зоной» в том, что касается надзора регуляторов. И Комиссия по биржам и ценным бумагам, и Комиссия по фьючерсной биржевой торговле демонстрируют острое желание подчинить криптовалютных трейдеров себе, заставив их следовать тем же правилам, которые существуют для традиционной финансовой сферы.

Комиссия по фьючерсной торговле подала в суд на Binanceв марте 2023 г. SEC взялась за компанию три месяца спустя.

Токены или фондовые ценности?

Глава SEC Гэри Генслер (Gary Gensler) ранее заявлял (скорее, частным порядком), что считает все криптовалюты, кроме (почему-то) Bitcoin, цифровыми эквивалентами ценных бумаг или фондовыми ценностями (securities). По-видимому, вся комиссия решила принять именно такую точку зрения.

При этом в SEC утверждают, что это не является официальной позицией регулятора, и что запрос к Coinbase снять с торгов все, кроме Bitcoin, не имел формального характера.

«В ходе расследования сотрудники могут самостоятельно определять, какой поведение может вызывать вопросы комиссии в соответствии с законом о ценных бумагах», — отметили в SEC. Иными словами, речь шла о «самодеятельности».

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Это подтверждается и тем обстоятельством, что, например, Ether, вторая по значимости криптовалюта, составляющая основу множества криптовалютных проектов, не фигурировала в исках ни против Coinbase, ни против Binance.

Важно отметить, что во властных органах США отсутствует единство мнения относительно того, какие криптотокены считать фондовыми ценностями, подлежащими надзору регуляторов, а какие нет, и стоит ли вообще какие-либо из них приравнивать к традиционным финансовым инструментам.

Считается, что подчинение криптотрейдеров регулированию со стороны SEC заметно усложнит им жизнь, а многих заставит выйти из бизнеса полностью. Дело в том, что криптобиржи нередко оказывают услуги по хранению ценных активов, и предлагают клиентам займы и ссуды. Подобная практика в традиционном финансовом секторе по действующему законодательству невозможна. Криптотрейдеры же, пользуясь тем, что их токены официально еще не считаются эквивалентом ценных бумаг, неплохо зарабатывают на этом.

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«По существу многое в криптовалютной сфере в принципе возможно только в силу ослабленного или отсутствующего регулирования, — говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEC. — Однако уже сейчас криптовалюты много где считаются приемлемым платежным средством. По мере дальнейшего их распространения и фактического признания финансовым инструментом, они неизбежно подпадут под регулирование, которое призвано обеспечить единство правил. Вопрос лишь в том, насколько такое регулирование будет отличаться от региона к региону, и будет ли оно в принципе учитывать криптовалютную специфику».

Если криптовалютные активы будут официально, например решением суда, приравнены к фондовым ценностям, и трейдеры вынуждены будут отчитываться перед SEC и, возможно, другими регуляторами, им придется полностью пересмотреть свою практику. Или закрыться.