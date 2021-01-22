Сбербанк регистрирует собственную криптовалюту
Банк России получил от Сбербанка заявление на регистрацию блокчейн-платформы для выпуска собственной криптовалюты. Она может заработать весной 2021 г., но в каких именно сферах виртуальная валюта «сберкоин» будет использоваться, достоверно пока неизвестно. Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов считает, что самое простое применение токенов банка – это цифровой вексель.
Блокчейн Сбербанка на подходе
Сбербанк обратился в Банк России с заявлением на регистрацию собственной блокчейн-платформы, при помощи которой он собирается эмитироваать свою криптовалюту. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на зампреда правления банка Анатолия Попова, до запуска крипты Сбербанка остаются считанные месяцы – она может появиться весной 2021 г.
Заявление банк направил еще в начале января 2021 г., но сообщил об этом Анатолий Попов лишь сейчас. «Сбербанк подал заявку в Банк России на регистрацию своей блокчейн-платформы в первых числах января, так как цифровые финансовые активы в соответствии с законом можно выпускать на зарегистрированной площадке. Технологически банк готов к работе с такой фиатной валютой, мы у себя внутри протестировали и увидели, что это решение работает», – сказал он.
На момент публикации материала заявка Сбербанка находилась на рассмотрении в Центробанке (ЦБ). Эта процедура занимает 45 дней с момент подач заявления, и в итоге ЦБ либо зарегистрирует новую платформу, либо передаст Сбербанку свои замечания, которые нужно будет исправить.
Название и сроки запуска
Достоверно о планах Сбербанка выпустить свою виртуальную валюту стало известно в начале декабря 2020 г. Тогда об этом сообщил глава банка Герман Греф, отметив, что новая криптовалюта будет называться «сберкоин».
Тогда же были обозначены примерные сроки запуска проекта – в течение 2021 г. Анатолий Попов уточнил, что ждать сберкоин стоит весной 2021 г., и попутно подтвердил выбор названия для токенов. «Есть большая вероятность, что весной уже получится этот проект запустить. Есть еще один вопрос, который пока не разрешился до конца – это вопрос с налогообложением ЦФА, но мы надеемся, что он прояснится», – сказал топ-менеджер Сбербанка.
Однако первым об интересе, проявляемом Сбербанком к созданию собственной цифровой валюты, рассказал директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов. В августе 2020 г. он сообщил, что сберкоин будет относиться к категории так называемых «стейблкоинов» – виртуальных монет, привязанных к реальным валютам. В этом случае Sbercoin будет иметь фиксированную рублевую стоимость.
Анатолий Попов не стал уточнять, станут ли новые токены Сбербанка стейблкоинами. «Самое простое применение сберкоина – это цифровой вексель», – сказал он.
Законность новой криптовалюты
Аббревиатура ЦФА, упомянутая Анатолием Поповым, расшифровывается как «цифровые финансовые активы». Так криптовалюта обозначается в новом законе, регулирующем использование цифровых денег на территории России – он вступил в силу 1 января 2021 г. Как сообщал CNews, законопроект (на тот момент) с номером 419059-7, разработанный в марте 2018 г., был принят Госдумой в третьем чтении 22 июля 2020 г. Совет Федерации рассмотрел его спустя два дня, а подпись Президента России Владимира Путина появилась на нем 31 июля 2020 г., после чего он стал Федеральным законом № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Документ определяет, что ЦФА могут быть объектом залога и сделок купли-продажи. Также он допускает возможность их обмена, но полностью запрещает использовать их для оплаты товаров и услуг. Подробнее о всех разрешениях и ограничениях, предусмотренных новым законом, читайте в материале CNews.
Дополнительно стоит напомнить, что все россияне, кто так или иначе связан с криптовалютой, могут столкнуться с угрозой тюремного заключения. CNews писал, что в ноябре 2020 г. Министерство финансов России выступило с предложением сажать россиян в тюрьму за нарушение правил обращения криптовалют. Ведомство даже подготовило пакет поправок сразу к двум российским кодексам – Уголовному и Уголовно-процессуальному, согласно которым владельцы криптовалют могут лишиться свободы на срок до трех лет.
Всего же власти предусмотрели несколько видов уголовного наказания, в зависимости от тяжести преступления. Так, помимо временного «переезда» в места не столь отдаленные, владельцам криптовалют грозят штрафы до 2 млн руб. и принудительные работы на срок до пяти лет.