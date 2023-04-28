Европа взяла криптовалюту под железный контроль

Принятые в Евросоюзе законопроекты устанавливают «прозрачные правила» для всех криптовалютных операций на территории стран — членов ЕС. Евросоюз становится первой юрисдикцией, где такое регулирование вступит в силу.

Подавляющим большинством

Европарламент проголосовал за закон о лицензировании криптовалют и регулировании транзакций. Режим лицензирования MiCA (Markets in Crypto-Assets, рынки в криптоктивах) набрал 517 голосов «за». Против проголосовали 38 депутатов, 18 воздержались.

Кроме того, 529 голосами «за» принят еще один закон, регулирующий транзакции. Согласно ему криптооператоры обязаны будут идентифицировать своих клиентов в целях борьбы с отмыванием денег.

В целом эти законы меняют правила игры для криптовалютных операторов на всем пространстве Евросоюза. Операторам криптовалютных кошельков и криптобирж придется теперь получать лицензию на свою деятельность, а эмитентам стейблкоинов — криптовалют, чей курс привязан к фиатным валютам, — поддерживать существенные резервы.

На передовой

Член Еврокомиссии Марейд МакГиннесс (Mairead McGuinness) заявила, что эти акты — первый в мире случай полноценного регулирования криптовалют.

«Наша задача — защитить потребителей и обеспечить финансовую стабильность и целостность рынка, — заявила МакГиннесс. — Новые правила вступят в силу с начала следующего года».

В пресс-релизе Европарламента приводится цитата Штефана Бергера (Stefan Berger), депутата, который был одним из ведущих пропонентов нового законодательного акта. «Для европейской криптоотрасли теперь установлены прозрачные регуляционные правила, которых нет в таких странах как США. Сектор, понесший тяжелый ущерб от краха криптобиржи FTX, сможет восстановить доверие к себе», — заявил он. По мнению Бергера, ЕС оказался на «передовой линии криптоэкономики».

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«Внятные правила игры, безусловно, важны для любой отрасли, которая претендует на полноценную интеграцию в мировую экономику, — говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — К сожалению, криптоотрасль очень сильно пострадала от нечистоплотных дельцов, которые охотно воспользовались белыми пятнами в регулировании, и в результате нанесли огромный ущерб всей отрасли».

На протяжении 2022 и в начале 2023 гг. произошла целая серия коллапсов крупных криптопредприятий, таких как криптобиржа FTX. В то время как основной причиной стало затянувшееся падение стоимости криптовалют, в первую очередь Bitcoin, выяснилось также, что владельцы этих предприятий вели подчас крайне сомнительную с точки зрения традиционных рынков деятельность. Колоссальная капитализация FTX и личное состояние владельца криптобиржи обратились в ничто в течение недели, количество клиентов, потерявших значительные средства вследствие этого краха, не поддается счету.

Законопроект MiCA был впервые предложен в 2020 г. Для превращения в закон его должны одобрить не только Европарламент, но и Совет Европы. Если все пройдет гладко, закон заработает уже с июня 2024 г.