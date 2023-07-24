Основатель сгинувшей криптобиржи FTX хотел купить островное государство: пережить глобальный катаклизм и генетически улучшать человека

Разорившийся криптоинвестор Сэм Бэнкман-Фрид собирался купить островное государство и заниматься там совершенствованием генетики человека. Но его судят за крупное мошенничество, вдобавок новая администрация его криптобиржи FTX обвиняет его в присвоении огромных средств.

Куда дели миллиард?

Временная администрация рухнувшей в 2022 г. криптобиржи FTX подала в суд на ее основателя и бывшего исполнительного директора, разорившегося в считанные дни миллиардера Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried). Иск нацелен на изыскание и возвращение $1 млрд, которые предположительно были выведены с FTX. Истцы считают Бэнкмана-Фрида и его сподвижников ответственными за эти транзакции и прямо называют их присвоением.

Иск был подан 20 июля 2023 г. Помимо самого Бэнкмана-Фрида в качестве ответчиков названы сооснователь FTX Гэри Ван (GaryWang), экс-директор по разработкам Нишад Сингх (Nishad Singh) и бывшая CEO смежной компании AlamedaResearchКэролайн Эллисон (Caroline Ellison), которая также была подругой главы FTX.

Обвинение утверждает, что выведенный миллиард был израсходован ответчиками на личные нужды, в том числе приобретение недвижимости, финансирование политиков и псевдоблаготворительность, а также на спекулятивные инвестиции и другие персональные проекты. К FTX они имели отношение в лучшем случае паразитическое.

Фото: соцсеть Бэнкамана Фрида Сэм Бэнкман-Фрид собирался купить островное государство Науру, чтобы «пережить глобальный катаклизм», а заодно построить там генетическую лабораторию

В иск указано, что Бэнкман-Фрид и Ван в мае 2022 г. вывели из Alameda$546 млн для того, чтобы закупить акции RobinhoodMarkets. Взамен они предоставили Alamedaмошеннические, как утверждают истцы, займы, которые не требовали залога и предлагали процентные ставки ниже рыночных.

По данным обвинителей, Эллисон персонально одобрила эту махинацию, а также вознаградила саму себя бонусами на сумму $28,8 млн, потратив $10 млн на покупку доли в неназванной компании, занимающейся искусственным интеллектом.

Сам же Бэнкман-Фрид, Ван и Сингх использовали эти ссуды для покупки акций FTX на общую сумму $250 млн (по их тогдашнему курсу).

Купим остров, будем человека совершенствовать

У FTX также существовало некоммерческое подразделение FTX Foundation. В иске упоминается корреспонденция между одним из руководителей Foundation и родным братом основателя FTX Гэбриелом Бэнкман-Фридом (Gabriel Bankman-Fried), из которой следует, что глава FTX планировал полностью купить островное государство Науру, чье население составляет чуть больше 10 тыс. человек, и превратить его в прибежище для членов сторонников идеи эффективного альтруизма, популярного среди криптобизнесменов. Впрочем, как писало издание Vox, в разговоре с их корреспондентом Бэнкман-Фрид признал, что этические декларации, в том числе приверженность эффективному альтруизму, были в основном «для красоты».

Науру также должно было стать убежищем для Бэнкмана-Фрида и его сподвижников на случай катаклизма, который убьет более половины населения планеты. Мало того, в планы входило и создание лаборатории по генетическому совершенствованию человека. Теперь этим планам, похоже, не суждено осуществиться.

«В среде ИТ-бизнеса (а Бэнкман-Фрид все-таки имеет к нему непосредственное отношение) одно время были широко распространены всякие экзотические и даже эзотерические воззрения, — говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Став миллиардером, Бэнкман-Фрид, видимо, решил двинуться в том же направлении, заодно обеспечив себе убежище не только от катаклизмов, но и от судебного преследования в случае, если что-то пойдет не так. Не успел».

Из князи в грязи

Практически одновременно были опубликованы выдержки из личного дневника Кэролайн Эллисон, в котором она признавалась, что не подходила на роль исполнительного директора Alameda и чувствовала себя “прекрасно”, когда биржа FTX рухнула.

На рынке отечественных мессенджеров пока нет лидера бизнес-коммуникации

FTX была одной из крупнейших криптобирж в мире, но ее капитализация скатилась с $32 млрд до нуля всего лишь за две недели.

В начале ноября 2022 г. отраслевое издание CoinDesk опубликовало компрометирующую информацию об излишне тесных связях между FTX и другим предприятием ее владельца Бэнкмана-Фрида — криптотрейдером Alameda. Оказалось, что значительная часть капитализации Alameda (которая также принадлежала Бэнкману-Фриду) приходится на токены FTT, эмитированные FTX. В офлайновом биржевом деле подобное уже давно невозможно по закону.

Дальнейший процесс пошел по принципу домино: через две недели от капитализации FTX и личного состояния Бэнкмана-Фрида не осталось ничего.

В январе 2023 г. Бэнкману-Фриду и его сподвижникам предъявили обвинения в крупномасштабном мошенничестве, причем и Эллисон, и Ван моментально заявили о признании вины и согласились свидетельствовать против бывшего босса.

КЭДО: инструкция по применению CNews Analytics

Крах FTX повлек за собой банкротства многих других игроков на рынке. Не обошлось и без судебных исков со стороны властей. Так, например, против криптоэмиттера Terraform Labs и его основателя До Квоня (Do Kwon) возбудила дело Комиссия по биржам и ценным бумагам (SEC).

Terraform выпускала предполагаемый стейблкоин TerraUSD и токены TerraLuna. В 2022 г. Terraform пережила крах, стоивший криптоотрасли $40 млрд.

В иске SEC утверждается, что Квонь и его сподвижники сознательно произвели многомиллиардное мошенничество.

Теперь, в попытках защититься, Terraform через своих юристов запросил доступ к информации о цифровых кошельках, которыми пользовались владельцы коротких позиций — инвесторы, игравшие на понижение без покрытия. Защита Terraform строится на том, что крах TerraUSD случился именно из-за целенаправленных усилий спекулянтов.