Инвесторы Артем Ермолаев и Андрей Белозеров основали клуб венчурного капитала Digital Disrupt

Российские инвесторы Артем Ермолаев и Андрей Белозеров запустили в 2020 году закрытый частный клуб венчурного капитала Digital Disrupt. На сегодняшний день портфель клуба насчитывает уже более десятка стартапов.

Digital Disrupt инвестирует как самостоятельно, так и совместно с партнерами, работающими в ИТ-индустрии по всему миру. В их числе: международные венчурные фонды Mindrock Capital (США, Сан-Франциско), Starta Ventures и 13 Ventures (США, Нью-Йорк), инвестиционный холдинг «Авенир» и другие. Благодаря подобным альянсам клуб обеспечивает основателям стартапов доступ к финансовым ресурсам, а также к лучшим бизнес-практикам и помощь в развитии на международных рынках.

Среди приоритетных направлений проектов для инвестиций клуба – онлайн-образование (новые модели обучения в меняющемся мире), on-demand сервисы (сервисы услуг, экономящие время людей на регулярные рутинные процедуры), микромобильные проекты (кикшеринг, использование автомобиля по подписке), стартапы в сфере киберспорта, прикладного искусственного интеллекта и науки.

«Мы считаем цифру самым перспективным рынком на ближайшее десятилетие. Мы верим в потенциал стартапов этого направления. Люди, выросшие в цифровую эру, признают признаком успеха не "малиновые пиджаки", а хорошее образование, поэтому будут инвестировать в него даже после школьного и институтского периода, – говорит учредитель клуба Digital Disrupt Артем Ермолаев. – Lifelong education – один из самых быстрорастущих рынков сегодня. То же можно сказать об on-demand сервисах – оцифровка рутинных процедур сильно повышает комфортность жизни, поэтому и спрос на такие сервисы будет бурно расти. В мире киберспорта мы также наблюдаем интересные тенденции: игровая индустрия активно проникает в образовательные, рекламные и другие сегменты цифрового рынка. Например, Facebook, Google, Revolut и другие ИТ-гиганты при наборе персонала уже используют игровые механики».

В портфолио клуба входят такие стартапы, как приложение Fred the Hippo, предназначенное для электронного образования детей в Кении; киберспортивная платформа OverPro; проект по предоставлению автомобилей по подписке The Mashina; сервис хранения вещей on-demand «Кьюби» и другие.

Кроме того, клуб совместно с партнерами инвестирует в более крупные проекты. Например, вместе с нью-йоркским фондом Starta Ventures клуб вложился в великобританский рекрутинговый проект PitchMe, анализирующий цифровые следы кандидатов и формирующий их объективные профили для потенциальных работодателей. Совместно с фондом MindRock Capital, расположенным в Сан-Франциско, проинвестировал в компанию Momentus, которая изобрела космический тягач для вывода спутников на орбиту и через двадцать лет планирует добывать полезные ископаемые на других планетах. А с фондом 13 Ventures вложился в компанию Videray, разработавшую портативный рентгеновский сканер.

В 2020 году клуб сделал первый «инвестиционный выход» – проект «Тетрика» (онлайн-платформа для подготовки к сдаче экзаменов) был куплен Mail.ru Group. Это позволило реинвестировать капитал, благодаря которому новые проекты получили ресурсы и смогли продемонстрировать серьезные темпы роста – некоторые стартапы выросли в разы, например, детская образовательная платформа Tilli для подготовки детей к школе возросла в 25 раз за 2020 год.

Клуб Digital Disrupt выступает также в роли наставника: предоставляет юридические консультации и экспертную оценку, помогает найти инвестиционный пакет для реализации пилотного проекта. Наиболее перспективные команды могут принимать участие во встречах клуба, проходящих в закрытом кругу профессионального сообщества.

«В основном мы инвестируем в проекты на ранних стадиях – когда готов MVP (минимально полезная для целевых пользователей версия продукта) и начались первые продажи. Таким проектам мы нужны не просто как финансовые инвесторы, но и как носители умных денег. Наша цифровая компетенция и широкая сеть контактов позволяют проектам избегать ошибок в начале пути, быстро находить партнеров, клиентов, инвесторов на будущие раунды», – пояснил учредитель клуба Digital Disrupt Андрей Белозеров.

Основатели клуба Артем Ермолаев и Андрей Белозеров считают, что цифровая трансформация меняет жизни людей к лучшему. Инвесторы привлекают членов клуба как амбассадоров роста и помогают цифровым стартапам развиваться, чтобы они, в свою очередь, тоже вносили свою посильную лепту в эти изменения.