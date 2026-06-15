Web3 Tech: России нужна собственная институциональная Web3-инфраструктура

В Web3 Tech назвали тренды институционального рынка web3. По мнению экспертов компании, глобальный финтех переходит в новую фазу, при которой стейблкоины, системное регулирование и ИИ-агенты сливаются в единый контур агентной экономики на цифровых активах с потенциалом $30 трлн к 2030 г. Об этом CNews сообщили представители Web3 Tech..

Финансовая инфраструктура не просто адаптируется к Web3, а пересобирается вокруг ончейн-расчетов и регуляторной определенности. Россия, ожидающая в 2026 г. вступления в силу законопроекта «О цифровой валюте и цифровых правах» и сопутствующих нормативных актов, также является участником этого процесса.

Тренд 1. Always-on расчеты: стейблкоины как новая расчетная инфраструктура

В первом полугодии 2026 г., в том числе, в июне произошел ряд заметных событий, значительно ускоряющих темп развития индустрии не только на глобальном, но и на российском рынке. Так, 3 июня Mastercard объявила о расширении своей системы расчетов — теперь она будет поддерживать ончейн-расчеты в регулируемых стейблкоинах, включая USDC и PYUSD. Расчеты станут доступны не только в традиционные банковские часы, но и 24/7 в сетях Ethereum, Solana, Polygon и других протоколах. Глобальная финансовая сеть такого масштаба впервые встраивает стейблкоины в качестве полноценного расчетного актива параллельно с фиатными процессами, и это ясный сигнал для участников рынка.

Стейблкоины перестают быть инструментом для DeFi и криптотрейдинга, и становятся расчетным слоем для движения финансовых активов между банками-эквайерами и эмитентами. Это дает реальную инфраструктуру для агентной экономики будущего: автономный агент, работающий в Ethereum, через MCP-протокол получает от Claude торговую стратегию и сразу инициирует платеж в USDC через Mastercard-совместимую инфраструктуру. Таким образом, платежи между машинными идентичностями без участия человека получают всегда доступную, дешевую и программируемую расчетную траекторию.

В России Сбербанк уже начал делать корпоративный банк доступным для ИИ-агентов — они смогут подключаться к банковским инструментам через протокол MCP. В нашей стране это первый запуск такого рода, поэтому следует ожидать развития технологий в этой области и появления новых кейсов.

Тренд 2. Агентная экономика меняет природу финансов

Развитие технологий на базе блокчейна и искусственного интеллекта привело к зарождению агентной экономики, где ИИ-агенты выступают полноценными участниками рынка – проводят платежи, заключают сделки и совершают микротранзакции. Традиционная инфраструктура, включая SWIFT и другие системы обмена финансовыми данными, оказалась не готова к скорости и объему таких операций. Блокчейн, благодаря прозрачности, программируемости и возможности задавать строгие рамки над операциями через смарт-контракты, станет основой агентной экономики.

При этом изменится пользовательский опыт участников финансовой системы. По данным Revolut, который уже внедряет ИИ-агентов для биржевых операций, живые трейдеры перестают погружаться в сложный UX и хотят отдавать команды агентам на естественном языке.

Параллельно под новую реальность перестраивается блокчейн-инфраструктура. Крупнейшие эмитенты стейблкоинов Tether и Circle (USDT и USDC), начали строить собственные специализированные блокчейн-сети, ориентированные под конкретные сегменты рынка – банкинг, розничная торговля и др. Эти проекты готовят почву в том числе под агентную экономику, где ИИ-агенты будут вести реальную экономическую деятельность в конкретных нишах.

Тренд 3. Цифровые активы становятся стратегическим приоритетом ведущих экономик

Еще одним важным событием первого полугодия стала публикация проекта стратегического плана Комиссии по ценным бумагам США (SEC) на 2026-2030 гг. Впервые за историю агентства «цифровые активы и технологии распределенного реестра» выделены в отдельный стратегический приоритет с формулировкой о необходимости «рационального, последовательного и принципиального подхода». Регулятор делает акцент на токенизации и инфраструктуре капиталовложений, а не на спекулятивной торговле. Это звучит как официальное приглашение корпорациям и банкам выходить со своими активами в институциональный web3, обеспеченный прозрачным нормативно-правовым регулированием. Для институционального капитала это «зеленый свет» - когда горизонт регулирования становится понятен на годы вперед, можно планировать инвестиции.

Тренд 4. Национальные стейблкоины как инструмент суверенитета

В ответ на доминирование доллара ряд стран сформировал собственные подходы. Так, Китай, традиционно делающий ставку на цифровой юань (CBDC), начал эмиссию стейблкоина, привязанного к юаню, для внешнеэкономической деятельности. Россия, в свою очередь, через кейс стейблкоина A7A5 (привязан к рублю, эмитирован в Кыргызстане) демонстрирует запрос на создание независимых механизмов для трансграничных расчетов. Это подтверждает текущий тренд – стейблкоины, привязанные к национальным валютам, становятся инструментом снижения зависимости от долларовой системы.

Тренд 5. Контуры российского ончейн-поля проступают в ожидании закона

На начало июня 2026 г. законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах» находится в доработке для рассмотрения во втором чтении в Госдуме, но уже можно утверждать, что регулируемая экосистема криптоактивов с требованиями к капиталу, институтом цифровых депозитариев, бирж и лицензируемых обменников скоро станет реальностью. Пока нет четкого понимания, как именно будут функционировать депозитарии, какой окажется продуктовая линейка для неквалифицированных инвесторов, насколько быстро заработают все новые участники рынка. Однако это создает для бизнеса окно возможностей, которое открывается раз в несколько лет.

Если сопоставить глобальный тренд на регулируемые стейблкоины и сопутствующую инфраструктуру, стратегическую ставку на токенизацию и ончейн-расчеты, а также потребность российского бизнеса в бесперебойных трансграничных расчетах, то становится очевидным, что России нужна собственная институциональная Web3-вертикаль. Не фрагментарные эксперименты, а целостная инфраструктура — от регулируемого кастодиального хранения и депозитарного учета до пилотных инициатив с агентной экономикой.

Тренд 6. Суверенная технологическая вертикаль как главная задача ближайшего года

Параллельно с доработкой закона Россия начинает строить суверенную технологическую вертикаль. Она будет включать платформы кастодиального хранения, способные работать с любыми блокчейн-активами и эффективно противостоять киберугрозам, экосистему цифровых депозитариев, обеспечивающих прозрачный учет и защиту прав, шлюзы для интеграции с публичными блокчейнами, инфраструктуру для безопасного взаимодействия с агентами (MCP-серверы, API-шлюзы и др.). Российские компании в будущем смогут подключаться к глобальной машиночитаемой экономике без посредников. При этом суверенная вертикаль не будет означать изоляции. Наоборот, она обеспечит совместимость с глобальными протоколами при сохранении контроля и безопасности внутри регулируемого контура.

«Россия, имея актуальный законопроект, сильную финтех и ИТ-базу и реальный запрос рынка на новые возможности расчетов и инвестиций, может не просто адаптироваться, а встроиться в новый мировой финансовый ландшафт на правах одного из бенефициаров. Но для этого всем нам — банкам, финтеху и ИТ-компаниям — нужно действовать на опережение и прямо сейчас закладывать технологическую основу, которая сделает российский Web3 конкурентоспособным не только внутри периметра, но и потенциально на глобальных рынках. Люфт во времени определенно есть, однако у нас все меньше времени на раскачку», — сказал Матвей Войтов, директор по маркетингу Web3 Tech.