Фонд основателей РБК потратит $2 млн на выкуп собственных акций

Фонд TMT Investments, созданный основателями РБК Германом Каплуном и Александром Моргульчиком, проводит обратный выкуп акций на сумму до $2 млн. Целью является поднять курс акций фонда.

TMT Investments выкупает собственные акции

Венчурный фонд TMT Investments за последние месяцы потартил $1,15 млн на выкуп собственных акций в рамках объявленной в мае 2026 г. процедуры buy-back (обратный выкуп акций). Это следует из материалов фонда.

Согласно решению собрания акционеров, фонд может выкупить до 10% собственных акций. Целью программы являются повышение чистой стоимости активов (NAV) на акцию, уменьшение акционерного капитала фонда и возврат средств акционеров.

Причиной запуска buy-back стала недооцененность акций фонда (по мнению его руководства).

С момента объявления buy-back фонд TMT выкупил собственные акции на сумму $1,15 млн. Общий объем обратного выкупа составит до $2 млн. Все выкупленные акции будут аннулированы.

Программа продлится до 20 ноября 2026 г. Акции будут выкупаться по цене не ниже $2,5 за одну акцию или по цене не ниже наибольшего значения из двух величин: 105% от среднего значения котировок закрытия на среднем рынке для обыкновенных акций на Лондонской фондовой бирже (LSE) за пять рабочих дней или наибольшего значения из цены последней независимой сделки и самой высокой текущей независимой заявки на обыкновенную акцию на торговой площадке.

Брокером по buy-back является Hobart Capital Markets. Он будет действовать независимо от TMT.

В TMT предупредили, что в связи с низкой ликвидностью акций фонда в любой день в рамках buy-back любой выкуп обыкновенных акций может составлять значительную долю от ежедневного объема торгов акциями и может превышать 25% от среднего ежедневного объема торгов, что является пределом в соответствии с законодательством Великобритании о злоупотреблениях на фондовом рынке.

Котировки акций TMT Investments

В ноябре 2024 г. акции TMT Investments торговались в районе $3,5. Затем началось падение, и в июне 2025 г. акции котировались по $2,3. В ноябре 2025 г. акции стоили до $2,4, к марту 2026 г. упали до $2,1. Затем начался рост акций, и к настоящему моменту они торгуются по $3,5.

Финансовые показатели TMT Investments

Фонд TMT Investments занимается инвестициями в высокотехнологичные стартапы. Он был создан в 2010 г. при участии основателей РБК Германа Каплуна и Александра Моргульчика. Фонд получил листинг на LSE.

IRR (внутренняя норма доходности) фонда составил 12,5% за семь лет и 14% за время существования фонда. NAV составляет $220,8 млн, NAV на одну акцию - $7,13.

За время существования фонда он заработал $116 млн. Летом 2026 г. он заработал $4,65 млн за счет частичной продажи своей доли в облачной платформе хранения данных BackBlaze.

Oliver Hale by Unsplash.com Фонд TMT Investments, созданный основателями РБК, проводит обратный выкуп акций на сумму до $2 млн

Среди других активов фонда значатся: сервис вызова такси Bolt, сервис подписки на товары для здоровья Scentbird, британская платежная система 3S Money, сервис автоматизация документооборота PandaDoc, инструмент для сбора адресов электронной почты Collecty, онлайн-платформа для старшеклассников и абитуриентов Fylane, образовательный стартап Plaktika, подпилочный сервис на пищевые добавки Fell и SaaS-платформа для управления полевыми службами Wolrkiz.

Кому принадлежит TMT Investments

Акционерами TMT являются: Macmillan Trading Compnay (24,3%), Wissey Trade & Invest (16,2%), Заур Ганиев (7,9%), Canaccord Genuity Group (7%), Meant Systems (6,7%, Ramify Consultin Corp (6,7%), Герман Калпун (6,4%) и Electric Capital (4%).

Macmillan Trading Company принадлежит Каплуну, Моргульчику и бывшему топ-менеджеру РБК Артему Инютину.

Wissey Trade & Invest принадлежит Андрею Кареву, который входит в одну группу лиц с основателями РБК. Menostar Holdings принадлежит президенту Maxwell Capital Дмитрию Кириченко (входит в одну группу лиц с основателями РБК). Electric Capital принадлежит дочери Кирпиченко Нике.