Российский ИТ-фонд привлек инвестиции на $19 млн

Инвестиционный фонд TMT Investments, созданный основателями РБК Александром Моргульчиком и Германом Каплуном, привлек дополнительное финансирование на сумму $19 млн. В том числе $5 млн в компанию вложили ее руководители во главе с гендиректором Александром Селегеневым.

TMT Investments привлек $19 млн

Инвестиционный фонд TMT Investments, акции которого котируются на Лондонской фондовой бирже (LSE), сообщил о проведении допэмиссии своих акций. В ходе первого этапа было выпущено 2,17 млн новых акций (7,5% от общего числа) по цене $8,5 каждая.

В том числе 1,6 тыс. акций (5,4% от общего числа) были выпущены в пользу новых и существующих институциональных инвесторов. Кто именно купил эти акции, не сообщается. Еще 600 тыс. акций (2% от общего числа) были выпущены в пользу гендиректора фонда Александра Селегенева и ряда других топ-менеджеров компании.

Для инвесторов, не успевших принять участие в первой части размещения, была проведена вторая часть допэмиссии. В ходе нее было выпущено 89 тыс. новых акций (0,3% от общего числа) по той же цене, что и в ходе первой части размещения — $8,5 за одну акцию.

Цена размещения представляла собой дисконт в размере 7,6% по сравнению с ценой акций TMT Investments на LSE по состоянию на 30 сентября 2021 г. Организаторами размещения стали Cenkos Securities и Hybridian.

TMT Investments привлек новые инвестиции

Таким образом, в ходе первой части размещения TMT Investments выручил $18,5 млн. Из этой суммы Александр Селегенев и другие топ-менеджеры компании заплатили $5,1 млн. В ходе второй части размещения компания получила еще $760 тыс.

Всего компания выручила $19,3 млн. Уставной капитал компании увеличился на 7,7% — с 29,19 млн акций до 31,35 млн акций.

Как TMT Investments привлекал инвестиции

Фонд TMT Investments был создан в 2010 г. и тогда же провел IPO (первичное размещение акций) на Лондонской фондовой бирже и привлек $20 млн. При этом активов у фонда тогда не было. С тех пор TMT Investments стал активно скупать доли в различных высокотехнологичных стартапах, как правило с постсоветскими корнями.

Изначально среди крупнейших акционеров TMT Investments были Герман Каплун и Александр Моргульчик. Позднее стало известно, что в число крупных акционеров фонда входят президент группы Maxwell Capital Дмитрий Кирпиченко и Андрей Кареев.

Через несколько лет к команде TMT Investments присоединился бывший топ-менеджер РБК Артем Инютин, который тоже вошел в число крупнейших акционеров фонда. Каплун, Моргульчик, Инютин, Кирпиченко и Кареев образуют одну группу лиц. До последних изменений эта группа владела 82% акций.

Также 8,8% акций владел Заур Ганиев. Канадский фонд Cannacord Group после последних изменений увеличил свою долю в TMT Investments с 5% до 6,8%.

Чем владеет и чем владел TMT Investments

Среди основных активов TMT Investments доли в сервисе подсадки пассажиров Bolt, онлайн-сервисе хранения данных Backblize и сервисе по продаже по подписке парфюмерии Scentbird. Среди крупнейших выходов фонда — маркетплейс для фотографий Depositphotos, онлайн-сервис управления клиентами Pipedrive и сервис совместной работы Wrike. Капитализация фонда составляет $255 млн.