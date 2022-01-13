Украинский сервис OneNotary привлек $1,75 млн

TMT Investments, Adventures Lab VC, GoodPaper Venture, Digital Future VC и U.Ventures инвестировали в онлайн-сервис нотариальных услуг OneNotary. Общая сумма инвестиций составила $1,75 млн.

Компания планирует использовать привлеченный капитал для усовершенствования решения бизнеса, системы обнаружения угроз мошенничества, ускорения процесса подготовки документов с привлечением AI. Также инвестиции будут направлены на реализацию эффективной маркетинговой стратегии, задача которой построение знания о возможностях и преимуществах платформы и расширение потенциала рынка.

Платформа OneNotary была основана в 2020 г. – период обострения эпидемиологической ситуации. До COVID всего несколько штатов разрешали онлайн-нотариальное удостоверение. В настоящее время это возможно в 39 штатах. Время показало, что нотариальное заверение документов является проверенной технологией и делает транзакцию более надежной, чем офлайн, благодаря записи аудио/видео, проверке идентификатора подписчика и цифрового запечатывания документов с защитой от несанкционированного доступа.

Нотариальное заверение требуется во всех сферах – недвижимость, покупка автомобилей, образование и тд. Каждая отрасль, штат и даже каждый округ имеют свои собственные правила и процедуры, к примеру, требуя 2-3 свидетеля, или нотариуса, владеющего языками для испано/франко/немецкоязычных клиентов. OneNotary успешно покрывает все эти запросы, имея в своей системе более 10 тыс. нотариусов со всех штатов.

Это 88 сделка венчурного фонда TMT Investments, учредителями которого являются основатели РБК – Герман Каплун, Артем Инютин, Александр Моргульчик.