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Фонд СПО лишают финансирования из-за возвращения Столлмана. На защиту создателя GNU/Linux встали сотни российских программистов

ПО Свободное ПО Кадры
, Текст: Эльяс Касми

Фонд СПО лишился финансирования со стороны Red Hat после возвращения в него его основателя Ричарда Столлмана, которого обвиняют в тотальной нетолерантности к меньшинствам и инвалидам. На его сторону встали тысячи программистов со всего мира, и значительная их часть – россияне.

Травля Столлмана продолжается

Компания Red Hat, которую в 2019 г. с огромной переплатой купила IBM, отказалась от дальнейшего финансирования Фонда свободного программного обеспечения (СПО, Free Software Foundation, FSF). Отказ напрямую связан с возвращением в Фонд его основателя Ричарда Столлмана (Richard Stallman), которому пришлось уйти из него в сентябре 2019 г. из-за развернувшейся против него травли.

Сотрудники Red Hat не будут принимать участие в любых мероприятиях Фонда, где бы они ни проводились. Сторонние разработчики, выразившие согласие с решением Red Hat, будут поступать так же.

Напомним, что одним из недавних решений Red Hat было прекращение поддержки популярного Linux-дистрибутива CentOS и концентрация на в разы менее стабильном CentOS Stream. Это вызвало гигантскую волну недовольства пользователей со всего мира.

История со Столлманом началась в сентябре 2019 г. По данным портала Vice, его затравили в Интернете за его высказывания о деятельности Джеффри Эпштейна (Jeffrey Epstein), известного американского миллиардера, обвиненного в торговле молодыми девушками, в том числе несовершенолетними, с целью передачи их в сексуальное рабство. В своей личной переписке, находящейся в свободном доступе на сайте documentcloud.org, Столлман высказывал предположения, что жертв Эпштейна не принуждали к сексуальному контакту – по словам Столлмана, они «были полностью готовы» к нему.

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Ричард Столлман наблюдает за происзодящим со стороны и ничего не комментирует

14 сентября 2019 г., после резонанса в прессе, но еще до ухода из FSF, Столлман опубликовал на своем официальном сайте заметку, в которой признавал неправоту своих высказываний о сексе с несовершеннолетними. Он добавил, что ни в коем случае не защищал Эпштейна – он говорил о нем как о «серийном насильнике», заслуживающем тюремного заключения.

Следует отметить, что именно благодаря Ричарду Столлману и появился Фонд СПО. Он основал его в 1985 г., и во всем мире Столлман считается если не главным, то одним из главных евангелистов программного обеспечения с открытым кодом.

Возвращение в FSF и новая травля

21 марта 2021 г. Столлман вернулся в собственный фонд и стал членом его совета директоров. Спустя буквально два дня, 23 марта 2021 г. на GitHub было опубликовано открытое письмо в котором говорилось о необходимости выдворить Столлмана из FSF и из совета директоров. Авторы прямым текстом написали, что из-за своего видения этого мира Столлман представляет угрозу всему сообществу разработчиков СПО, и что ему не место в нем.

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Письмо против Столлмана

Авторы письма обвинили Столлмана в женоненавистничестве, трансфобии и аблеизме (предвзятое и негативное отношение к трансгендерам и инвалидам соответственно). В частности по их личному мнению, Столлман потратил годы на некую свою кампанию против использования «правильных местоимений» для гендерной нейтральности. «Это плохо замаскированная трансфобия», – утверждают они, приводя в пример оригинальную версию публикации GNU Kind Communication Guidelines. В ней Столлман сказал, что «существуют различные способы выражения гендерной нейтральности в местоимениях единственного числа от третьего лица в английском языке», и что «вовсе не обязательно использовать местоимение “они”».

Русские спасают Столлмана

Под письмом против Столлмана подписались десятки организаций, имеющих немалый вес в сфере свободного программного обеспечения. Менее чем за неделю это письмо собрало и более 2800 подписей обычных разработчиков – на момент публикации материала их было 2811.

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Открытое письмо в поддержку Столлмана

Среди них есть и исполнительный директор и один из основателей правозащитной организации Software Freedom Conservancy (SFC) Брэдли Кун (Bradley Kuhn). В дополнение к этому SFC сообщила о полном прекращении всей своей деятельности, связанной с Фондом Столлмана, и разрыве отношений с ним. К слову, за пару дней до подписания открытого письма против Столлмана Брэдли Кун стал лауреатом премии Free Software Awards за продвижение и развитие свободного ПО. Примечательно, что эту премию учредил непосредственно FSF.

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Российские разработчики считают, что Столлман должен остаться в FSF

В тот же день, 23 марта 2021 г., на том же GitHub появилось и открытое письмо в поддержку Столлмана, и количество подписавшихся под ним разработчиков говорит само за себя. К моменту публикации материала подписей за Столлмана было 3761, и среди подписавшихся под именно этим письмом фигурировали сотни программистов из России.

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Число подписавшихся и инструкция, как оставить под письмом свой голос

В письме в поддержку Столлмана сказано, что его изгнание из FSF нанесет ущерб имиджу FSF и значительный удар по динамике движения за бесплатное программное обеспечение. «Мы призываем вас тщательно обдумать свои действия, поскольку решение, которое вы примете, окажет серьезное влияние на будущее индустрии ПО», – заявляют авторы письма.

Первые последствия

Сам Ричард Столлман пока никак не реагирует на происходящее. Между тем, в Фонде СПО наметились изменения: 29 марта 2021 г. пост исполнительного директора FSF покинул Джон Салливан (John Sullivan), проработавший в этой организации 18 лет. В своем прощальном письме Салливан ни разу не упомянул Столлмана.

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Заявление Салливана о своем уходе
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Инфраструктура

«"Спустя 18 лет работы в FSF я принял решение оставить должность исполнительного директора. <…> Для меня было большой честью служить этой организации и работать вместе с сотрудниками, членами и волонтерами FSF на протяжении многих лет. Нынешние сотрудники (Фонда СПО – прим. CNews) заслуживают вашего полного доверия и поддержки», – заявил Салливан.



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