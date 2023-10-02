Основатель GNU/Linux Ричард Столлман болен раком. Он не похож сам на себя

Ричард Столлман заявил, что болен раком. У него одна из форм неходжкинской лимфомы, от которой пять лет назад умер сооснователь Microsoft Пол Аллен. Столлман уверяет, что прогноз его лечения благоприятный, но в подробности не вдается. Столлман – один из столпов современной отрасли свободного ПО, посвятивший ей более 40 лет жизни.

Столлман очень болен

Основатель проекта GNU/Linux и главный евангелист идеи свободного программного обеспечения Ричард Столлман (Richard Stallman) признался, что борется с раком. Он выступил на праздновании 40-летия проекта GNU и заявил, что у него выявили неходжкинскую лимфому, которую он в настоящее время пытается победить, пишет The Register.

О том, что у Столлмана могут быть серьезные проблемы со здоровьем, стало понятно, еще до того, как он начал свою речь. 70-летний основатель движения свободного программного обеспечения (СПО) на протяжении последних нескольких десятилетий появлялся на публике исключительно с длинными волосами и густой бородой, от которых отныне не осталось и следа. Также заметно, что он существенно сбросил вес.

Внешний облик Столлмана молниеносно и полностью поменялся

Столлман не стал заставлять аудиторию ждать и сразу рассказал, что с ним происходит. По его словам, он страдает отдельной формой неходжкинской лимфомы, известной под названием «фолликулярная лимфома». Это одна из разновидностей рака крови, при котором В-лимфоциты образуют скопления в лимфатической системе.

Шанс на успех есть

Столлман не стал уточнять, как долго он борется с недугом, и когда именно ему был поставлен столь страшный диагноз. О состоянии его здоровья на момент выхода материала не было известно ничего.

Но Столлман все же решил не сгущать краски и вселил надежду во всех присутствовавших на мероприятии. Он заявил, что прогноз лечения хороший (prognosis is good). Он добавил, что намерен еще долгие годы оставаться активным членом сообщества GNU.

В настоящее время в медицине описано несколько разновидностей неходжскинских лимфом – какие-то из них развиваются быстро, что приводит к скоропостижной смерти человека, другие же, напротив, лучше поддаются лечению поскольку уничтожают организм больного гораздо медленнее. По информации The Register, у Столлмана один из наиболее медленных видов этой болезни.

Однако нельзя недооценивать всю опасность положения, в котором в настоящее время находится Ричард Столлман. Его вид лимфомы действительно поддается лечению, но вероятность умереть от нее все же существует. От аналогичной болезни осенью 2018 г. скончался сооснователь Microsoft Пол Аллен (Paul Allen) – CNews писал, что он проходил курс лечения, но не успел завершить его.

Фото: Stallman.org Столлман десятилетиями выглядел так. Перемены в его внешности разительны

В случае с Алленом рак вернулся – в 2009 г. он уже лечился от него и добился стойкой ремиссии. Билл Гейтс (Biil Gates), комментируя смерть Аллена, заявил, что без его вклада в мировую ИТ-отрасль персональных компьютеров бы не существовало. Не менее значительный вклад внес и Ричард Столлман – The Register пишет, что без его усилий по формализации и продвижению свободного программного обеспечения сегодня не было бы мира открытого исходного кода.

Яркая фигура в мире СПО

Влияние Ричарда Столлмана на мировую отрасль свободного ПО невозможно переоценить. Он посвятил ей минимум 40 лет своей жизни, переборов несколько попыток «завязать» из-за давления других участников сообщества.

Несмотря на все достижения и заслуги Столлмана, многие считали, что ему не место в сообществе СПО, но не по причине каких-либо нелицеприятных действий. За последние пять лет его пытались затравить как минимум дважды, и первый случай произошел в 2019 г. Столлман был вынужден покинуть совет директоров Фонда свободного программного обеспечения (СПО, Free Software Foundation, FSF), им же и основанного в 1985 г., и в целом сам фонд, вследствие своих высказываний о деятельности Джеффри Эпштейна (Jeffrey Epstein), известного американского миллиардера, обвиненного в торговле молодыми девушками, в том числе несовершеннолетними, с целью передачи их в сексуальное рабство. К слову, у упомянутого основателя Microsoft Билла Гейтса были связи с этим миллиардером.

Татьяна Славкина, Cloud.ru: Мы внедрили умную языковую модель, которая позволяет экономить до 20% рабочего времени Цифровизация

Весной 2021 г. Столлман вернулся в FSF, но сообщество тут же опубликовало открытое письмо с требованием изгнать его из Фонда. Авторы письма обвинили основателя FSF в женоненавистничестве, трансфобии и аблеизме (предвзятое и негативное отношение к трансгендерам и инвалидам соответственно) и привели несколько доказательств своих слов. Это вызвало разлад среди сторонников свободного ПО, в том числе и среди разработчиков. Часть из них поддержали авторов письма, другие де встали на сторону Столлмана.

Возвращение Столлмана в FSF навредило и самому фонду. Как сообщал CNews, многие организации или просто раскритиковали его, или лишили его финансирования, и это в первую очередь Red Hat, Европейский фонд свободного программного обеспечения, The Software Freedom Conservancy, SUSE, OSI, The Document Foundation и даже проект Tor. Многие из перечисленных организаций после 24 февраля 2022 г. отвернулись и от России.