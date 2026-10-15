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SETERE Group SETERE PDF Reader SETERE PDF Redactor СЕТЕРЕ ПДФ Редактор

SETERE Group - SETERE PDF Reader - SETERE PDF Redactor - СЕТЕРЕ ПДФ Редактор

СЕТЕРЕ ПДФ Редактор решает проблему замещения иностранного ПО Adobe для корпоративных пользователей отечественных ОС (Astra Linux, РЕД ОС, Альт). В базовой версии ПДФ Редактора реализована функциональность, сопоставимая с коммерческой версией Adobe Acrobat, а его простая графическая оболочка обеспечивает быстрый запуск ПО и  работу для пользователей. ПДФ Редактор позволяет выполнять любые операции с PDF-документами: открывать, просматривать, печатать, комментировать, проверять файлы и, конечно же, выполнять редактирование текста. Ключевым преимуществом Программы перед существующими аналогами является наличие модуля сравнения документов. Проверка документа на возможные изменения отнимает ресурсы, а незамеченная правка может стоить миллионы: встроенный в программу модуль сравнения подсветит все найденные изменения, так что вероятность пропустить важное сводится к нулю.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


15.10.2026 «СЕТЕРЕ ПДФ Редактор» прошел сертификацию «Сделано в России» 3
24.04.2026 «СЕТЕРЕ ПДФ Редактор» занял 2 место в рейтинге CNews «Российские программы для работы с PDF-файлами 2026» 3
23.04.2026 CNewsMarket опубликовал первый рейтинг российских PDF-редакторов 1
02.12.2025 Новая версия «Сетере ПДФ Редактор 1.2» уже доступна для пользователей российских ОС 4
13.02.2025 «Сетере ПДФ Редактор» включен в реестр отечественного ПО 4
16.12.2024 Программы SETERE совместимы с операционной системой «Ред ОС 8» 3
06.11.2024 SETERE выпустила «ПДФ Редактор» для российских ОС 3
09.07.2024 Setere Group переехала на российскую платформу разработки GitFlic 1

Публикаций - 8, упоминаний - 22

SETERE Group и организации, системы, технологии, персоны:

SETERE Group - СЕТЕРЕ Групп - СЕТЕРЕ Софт - Security Technology Research - ТБИ - Технологии Безопасность Исследования 32 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3212 4
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 138 1
Ред Софт - Red Soft 1271 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 157 1
Adobe Systems 1609 1
Foxit Software 15 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13940 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26487 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28627 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54981 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36045 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11655 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - печатная техника - printing devices - печатная инфраструктура 6259 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6466 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5296 2
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1194 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4398 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14142 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24066 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4122 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12390 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14908 1
Фоторедактор - Photo Editor 253 1
Кибербезопасность - ASRTM - Application security requirements and threat management - Требования к безопасности приложений и управление угрозами 29 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 638 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12496 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1109 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7494 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34020 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 844 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14203 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13046 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1599 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1273 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 - Always-On Enterprise - Continuous Security - обеспечение непрерывной информационной безопасности бизнес-процессов 2620 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2574 7
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 418 7
Linux OS 11682 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1661 4
SETERE Group - SETERE OCR - SETERE Optical Character Recognition 17 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 310 2
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CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 810 2
SETERE Group - SETERE Suite 2 2
Apple macOS 2477 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic - DevOps-платформа 225 1
SETERE Group - SETERE Notes Manager 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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