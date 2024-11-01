Setere выпустила обновление системы оптического распознавания текста Setere OCR

Компания Setere выпустила обновление базовой версии системы оптического распознавания текста Setere OCR — релиз 1.0.11, улучшив общую функциональность продукта, качество сканирования и распознавания документов и удобство установки ПО.

Setere OCR — система оптического распознавания текстов (OCR — Optical Character Recognition) для конвертирования в редактируемые форматы отсканированных документов, PDF-документов и файлов изображений, включая цифровые фотографии. ПО вышло на российский рынок осенью 2021 г. и уже несколько лет активно используется сотрудниками органов государственной власти по всей России, госкомпаний и образовательных организаций.

В новой версии Setere OCR 1.0.11 разработчики решили ряд важных задач: интегрировали новое ядро распознавания текста и новый модуль сканирования; перешли к использованию deb/rpm-пакетов, что позволяет минимизировать ручные процессы и установить ПО сразу на большое количество машин; добавили поддержку последних версий российских ОС: Astra Linux 1.8 и «Ред ОС 8.0».

«Учитывая пожелания наших пользователей, мы скорректировали в этому году план разработки нового релиза Setere OCR с новыми модулями распознавания и сканирования документов, и оперативно адаптировали наше ПО для обеспечения совместимости с новыми релизами основных российских операционных систем и обеспечили поддержку новых версий — таких как Astra Linux 1.8 и «Ред ОС 8.0». Дальше мы продолжим активно работать над запланированной к выпуску в 2025 году версией Setere OCR 2.0, которая выйдет не только с новым интерфейсом, но и будет включать в себя функции редактора PDF-документов. А также планируем до Нового года выпустить наши новые продукты для работы с PDF-документами и изображениями», — отметил генеральный директор Setere Олег Ивченков.