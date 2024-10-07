Разделы

ПО Софт Импортонезависимость
|

MONT и SETERE Group начнут сотрудничество в области продвижения ПО для российских операционных систем

Группа компаний MONT и разработчик программного обеспечения для российских операционных систем на базе Linux SETERE Group подписали соглашение о сотрудничестве. Совместная работа команд будет направлена на продвижение отечественного технологического стека, а также расширение его функционального применения. Об этом CNews сообщили представители MONT.

SETERE Group специализируется на разработке и продвижении программного обеспечения для пользователей российских операционных систем на базе Linux — Astra Linux, Red OS, Alt Linux и других. Одно из направлений работы компании – создание собственных решений для широкого круга пользователей, служащих альтернативой зарубежным инструментам для архивации файлов, управления личными заметками, работы с PDF-документами, а также редактирования изображений. Разработки совместимы с российскими операционными системами и адаптированы под требования российского законодательства.

Флагманский продукт группы — SETERE OCR. Это система оптического распознавания текста для Linux. Решение «прочитывает» отсканированные документы, включая PDF-формат и файловые изображения, в том числе цифровые фотографии. SETERE OCR может быть установлена на российские операционные системы Astra Linux, «Ред ОС» и ОС «Альт».

Что ждут заказчики от систем бесперебойного питания?
техника

«SETERE Group обладает сильной командой, а также имеет большой опыт в области реализации проектов в рамках импортозамещения. Наличие собственных отраслевых решений обеспечит нашим клиентам полноценную поддержку со стороны вендора, а также сформирует надежную базу корпоративного ПО на годы вперед», — сказал руководитель департамента по работе с новыми вендорами MONT Александр Сахаров.

«Требования к переходу на отечественное ПО в ключевых отраслях экономики привело к резкому скачку спроса на отечественные разработки, способные без проблем и потери функциональности заменить западные ИТ-продукты. Наше сотрудничество с MONT нацелено на продвижение импортонезависимых решений, которые легко интегрируются с отечественными операционными системами и служат качественной альтернативой, в том числе для программ из экосистемы Adobe, иностранного ПО WinRar, WinZip и других», — сказал генеральный директор SETERE Group Олег Ивченков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Матюшин, Nexign: Операторы выходят за пределы телекома и адаптируют ИТ-инфраструктуру к изменениям

На Android из-за самодурства Google больше недоступно ПО «Касперского». Что делать пользователям

10 простых шагов: как бизнесу перейти с Windows на Linux, включая почту, ВКС и офисные программы

«Экономике данных» определили бюджет и приоритеты на три года

Контроль на 360˚: как DLP должна встраиваться в работу компании

Российский сервис видеосвязи запустил онлайн-доски на замену Miro

Конференции

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие кнопочные телефоны с интернетом: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46 мм: умные часы, которые умеют все

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: