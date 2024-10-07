MONT и SETERE Group начнут сотрудничество в области продвижения ПО для российских операционных систем

Группа компаний MONT и разработчик программного обеспечения для российских операционных систем на базе Linux SETERE Group подписали соглашение о сотрудничестве. Совместная работа команд будет направлена на продвижение отечественного технологического стека, а также расширение его функционального применения. Об этом CNews сообщили представители MONT.

SETERE Group специализируется на разработке и продвижении программного обеспечения для пользователей российских операционных систем на базе Linux — Astra Linux, Red OS, Alt Linux и других. Одно из направлений работы компании – создание собственных решений для широкого круга пользователей, служащих альтернативой зарубежным инструментам для архивации файлов, управления личными заметками, работы с PDF-документами, а также редактирования изображений. Разработки совместимы с российскими операционными системами и адаптированы под требования российского законодательства.

Флагманский продукт группы — SETERE OCR. Это система оптического распознавания текста для Linux. Решение «прочитывает» отсканированные документы, включая PDF-формат и файловые изображения, в том числе цифровые фотографии. SETERE OCR может быть установлена на российские операционные системы Astra Linux, «Ред ОС» и ОС «Альт».

«SETERE Group обладает сильной командой, а также имеет большой опыт в области реализации проектов в рамках импортозамещения. Наличие собственных отраслевых решений обеспечит нашим клиентам полноценную поддержку со стороны вендора, а также сформирует надежную базу корпоративного ПО на годы вперед», — сказал руководитель департамента по работе с новыми вендорами MONT Александр Сахаров.

«Требования к переходу на отечественное ПО в ключевых отраслях экономики привело к резкому скачку спроса на отечественные разработки, способные без проблем и потери функциональности заменить западные ИТ-продукты. Наше сотрудничество с MONT нацелено на продвижение импортонезависимых решений, которые легко интегрируются с отечественными операционными системами и служат качественной альтернативой, в том числе для программ из экосистемы Adobe, иностранного ПО WinRar, WinZip и других», — сказал генеральный директор SETERE Group Олег Ивченков.