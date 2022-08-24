Система оптического распознавания текста SETERE OCR совместима с ОС «Альт СП рабочая станция»

Российские компании «Базальт СПО» и SETERE («ТБИ») обеспечили совместимость системы оптического распознавания текста SETERE OCR версии 1.0 с операционной системой «Альт СП рабочая станция». Результаты испытаний, проведенных специалистами компании SETERE, показали, что OCR-система корректно работает в среде этой российской ОС. Работоспособность совместного решения подтверждена двусторонним сертификатом. Ранее уже была достигнута совместимость SETERE OCR с ОС «Альт рабочая станция» 9.2. и «Альт рабочая станция» 10. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО.

Созданный программный комплекс будет востребован организациями, которым необходимо переводить бумажные документы, PDF-файлы и цифровые фотографии документов в редактируемые форматы для использования в работе. По функциональности SETERE OCR очень близка к ABBYY FineReader, с которым работало большинство отечественных пользователей. Теперь у них есть качественный аналог, работающий в среде российских ОС линейки «Альт» на ядре Linux.

ОС «Альт СП рабочая станция» — операционная система со встроенными программными средствами защиты информации, сертифицированная ФСТЭК России. ОС развивается на базе независимого репозитория, находящегося в российской юрисдикции. «Альт СП» — единственная из российских сертифицированных операционных систем, которая работает на семи российских и зарубежных аппаратных платформах. В их числе х86 32-битная и 64-битная, e2kv3 и e2kv4, ARM64 (aarch64), ARM32 (ARMv7), POWER8 и POWER9.

SETERE OCR предназначена для преобразования отсканированных документов, PDF-документов и файлов изображений, включая цифровые фотографии, в редактируемые форматы. Базовая версия продукта позволяет распознавать текст на 190 языках, выполнять сканирование с сетевых и локальных сканеров (МФУ), открывать и просматривать PDF-файлы и изображения, конвертировать документы в текстовые форматы.

SETERE OCR и совместимые с ней операционные системы «Альт» включены в Единый реестр российского ПО.

«Любая организация теперь может перевести работу со своими конфиденциальными документами разных форматов в защищенную цифровую среду, построенную на отечественном ПО. Эту возможность обеспечивает программный комплекс, который объединил ОС “Альт СП рабочая станция” и систему оптического распознавания текста SETERE OCR. От применения совместной разработки “Базальт СПО” и SETERE организации получают двойной выигрыш: избавляются от ограничений, связанных с нередактируемыми форматами документов, и повышают безопасность своего электронного документооборота», — отметил Леонид Кривошеин, начальник службы обеспечения совместимости «Базальт СПО».

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«SETERE OCR уже сейчас поддерживает большинство российских операционных систем, используемых в проектах импортозамещения, но мы продолжаем и далее работать в этом направлении. Теперь пользователям, которым необходимо соблюдать требования информационной безопасности, доступен качественный аналог зарубежного ПО для оптического распознавания текста и таблиц в среде защищенной отечественной ОС «Альт СП Рабочая станция», — сказал Олег Ивченков, генеральный директор SETERE.

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«Базальт СПО» — разработчик отечественной программной платформы «Альт», включающей линейку операционных систем для рабочих станций, серверов и виртуальных ресурсов с набором прикладного ПО для полноценной работы. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО и позволяют создавать ИТ-инфраструктуры любого масштаба. ОС «Альт» работают на девяти аппаратных платформах, в том числе на основных российских и наиболее популярных зарубежных. Операционные системы «Альт» внедрены и поддерживаются партнерами компании на коммерческих предприятиях и в госсекторе на сотнях тысяч компьютеров по всей России. С ними совместимо значительное число прикладных программ из Единого реестра. «Базальт СПО» входит в НП «Руссофт», АРПП «Отечественный софт», Ассоциацию документальной электросвязи.

SETERE («ТБИ») — компания-разработчик программного обеспечения для пользователей отечественных операционных систем на базе Linux. На данный момент компания выпустила два собственных продукта: программный комплекс для быстрого развертывания удаленных рабочих мест «ИСУ терминал» и систему оптического распознавания текста SETERE OCR. SETERE также занимается проектами по импортозамещению, осуществляет комплексные поставки ПО и оборудования своих партнеров.