Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ARMv7
Архитектура процессора
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 52
ARMv7 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Белый Ветер 57 1
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
|Мосгортранс ГУП 68 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Аляутдин Роман 3 1
|CNews - ZOOM.CNews 1109 5
|NYT - The New York Times 510 1
|Медуза - Meduza 18 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770250, в очереди разбора - 673932.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770250, в очереди разбора - 673932.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru