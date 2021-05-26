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ARMv7
Архитектура процессора


26.05.2021 Потеснит ли ARM архитектуру Intel на рынке серверов? 1
27.04.2021 Списанное в утиль ПО для Windows теперь можно запускать в обычном браузере 1
31.03.2021 У ARM готова новая процессорная архитектура с взрывным потенциалом роста производительности 1
08.02.2021 Новая версия ОС «Альт 8 СП» сертифицирована ФСТЭК России 2
16.10.2020 Концерн «Автоматика» разработал программу-профилировщик для Linux 1
18.08.2020 ПК ViPNet Client 4U for Linux сертифицирован ФСБ России 2
20.07.2020 Разработчики ОС «Аврора» исправили уязвимость в glibc 4
21.08.2019 «Базальт СПО» выпустила Девятую платформу ALT репозитория «Сизиф» 2
05.07.2019 «Аладдин Р.Д.» и «Крипто-про» подтвердили совместимость JaCarta и «КриптоПро CSP» 1
09.04.2018 Ноутбуки на «смартфонных» процессорах: реальность завтрашнего дня? 1
26.01.2018 Московский транспорт остался без «умных» считывателей билетов за 120 миллионов 1
02.11.2016 Написана с нуля и опубликована новая открытая ОС. Не Linux 1
03.12.2015 Российская компания создала самый большой в мире смартфон на Windows 1
14.10.2015 «Рикор» создал российскую распределенную СХД для облачных сервисов 1
23.06.2015 «Рикор.ИТ» и «Альт Линукс» представили российское комплексное решение для виртуальных рабочих мест 1
15.01.2015 «Диасофт» протестировал свое банковское ПО на отечественном ARM-сервере 1
22.09.2014 Foxconn анонсировала платформу Banana Pi для встраиваемых систем 1
15.11.2013 Восемь раундов: букридер Onyx BOOX i63ML Maxwell против букридера PocketBook Touch2 1
15.10.2013 Обзор Explay Onliner2: недорогой планшет-навигатор для путешествий 1
20.09.2013 Культура чтения: обзор E-Ink ридера Onyx Boox i63ML Maxwell. ZOOM.CNews рекомендует 1
14.08.2013 Обзор планшета 8" Acer Iconia Tab A1-810: будущий хит продаж? 1
31.07.2013 Oracle выпустила новую версию платформы, ускоряющей развитие «Интернета вещей» 1
22.07.2013 Выбор ZOOM: лучшие смартфоны лета 1
03.07.2013 Обзор самого дорогого китайского смартфона Huawei Ascend D2 1
25.06.2013 Хиты продаж: самые популярные смартфоны мая 2013 года 1
06.06.2013 Обзор планшета Acer Iconia Tab B1: дешевле только из дерева 1
29.04.2013 Вышла «Седьмая платформа ALT Linux» 6
16.04.2013 Хиты продаж: смартфоны январь - февраль 2013 1
02.04.2013 Дуэль семидюймовочек ASUS MemoPad vs Acer Iconia B1: как тузик грелку 1
12.03.2013 Перед анонсом Samsung Galaxy S IV в Сеть попал его ролик. ВИДЕО 1
11.02.2013 Хиты продаж 2012 года. Смартфоны 1
25.12.2012 Тест Prology Latitude T-720T: качественный букридер с поддержкой USB Host 1
06.11.2012 Первый взгляд на Android 4.2 и супер-планшет Samsung Google Nexus 10 1
11.03.2012 Обзор LG Prada 3.0 P940: идеальный смартфон для траура метросексуала 1
07.03.2012 Первый тест в России смартфона Samsung Galaxy S Advance 1
20.09.2011 HTC Mozart: тест первого смартфона в России на Windows Phone 7 1
30.03.2011 Вышел Firefox 4 для Android. ФОТО 1
14.02.2011 Тест-дуэль `операторских` планшетов: МТС-Huawei SmaKit 7 vs Билайн M2 1
08.10.2010 Вышла первая версия Firefox для Android 2
08.06.2010 Лучшие новинки Computex-2010: на чем мы будем работать и играть в этом году? 1

Публикаций - 40, упоминаний - 52

ARMv7 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5730 9
Microsoft Corporation 11168 6
Apple Inc - Эппл Рус 7737 3
Nvidia Corp 2038 2
NXP Freescale Semiconductor 97 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
Рикор Холдинг - Rikor 70 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Casio 60 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics 24 1
IBM 3557 1
Google LLC 7177 1
Navitel - Навител Навигатор 254 1
Prology 39 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
Белый Ветер Цифровой 117 1
Xiaomi 904 1
ALT Linux Team 14 1
Открытые технологии 209 1
Рикор ИТ 4 1
Infotecs - ИнфоТеКС 249 1
Ростех - Концерн Автоматика 398 1
Cisco Systems 2056 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Huawei 2733 1
Intel Corporation 4204 1
КНС Групп - Yadro 124 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 1
Lenovo Group 1641 1
Red Hat 668 1
Базальт СПО 206 1
SUSE 168 1
НИПС - Новосибирский институт программных систем 31 1
Крипто-ПРО 200 1
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 1
Huawei HiSilicon Technologies 30 1
Белый Ветер 57 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
Мосгортранс ГУП 68 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 19
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 14
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 14
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 10
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 7
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 5
Flash 480 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 4
AGPS - Assisted GPS - технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 56 4
ARM64 - Архитектура процессора 1020 4
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 849 3
ARMv8 - Архитектура процессора 60 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 316 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 930 2
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 314 2
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 2
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 77 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
USB OTG - On-The-Go 93 1
Microsoft Windows приложения 105 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 233 1
PLS TFT - plane-to-line switching - жидкокристаллический дисплей 42 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 303 1
Hotspot 14 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
ISO/IEC 23360 LSB - Linux Standard Base - стандарт дистрибутивов Linux 1 1
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 69 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Google Android 10751 23
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 10
Apple iOS 5742 8
Linux OS 4276 8
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 7
Google Nexus - Серия смартфонов 398 6
Microsoft Windows Phone OS 1472 6
Intel x86 - Архитектура процессора 994 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 5
Samsung Electronics TouchWiz 167 5
HTC Desire - серия смартфонов 101 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 676 4
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 4
PowerVR SGX - серия видеокарт 44 4
Microsoft Windows 10 6676 4
JavaScript - Язык программирования 635 3
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 3
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 3
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 113 3
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 3
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 157 3
Рикор EcoServer 21 3
Nvidia GeForce GTX 2081 3
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 3
Samsung Galaxy Ace 14 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
Microsoft Windows 7 1662 3
Microsoft Windows 8 1228 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 2
Nokia N - серия 244 2
Samsung Galaxy Nexus 73 2
Samsung Galaxy 345 2
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 2
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
Microsoft Windows Live 121 1
Samsung Electronics Bada 171 1
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 1
HTC One - серия смартфонов 137 1
Red Hat - Linux Fedora 142 1
Кабанов Владимир 174 1
Смирнов Алексей 142 1
Аляутдин Роман 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - Смоленск 240 1
Россия - Орёл 216 1
Россия - Новороссийск 140 1
Великобритания - Кембридж 71 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Индия - Республика 2181 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 128 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
CNews - ZOOM.CNews 1109 5
NYT - The New York Times 510 1
Медуза - Meduza 18 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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