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ПК ViPNet Client 4U for Linux сертифицирован ФСБ России

Российское ПО
, Текст: Эльяс Касми

Группа компаний Astra Linux, разработчик операционных систем и средств виртуализации, и компания «ИнфоТеКС», отечественный разработчик и производитель программных и программно-аппаратных средств защиты информации, сообщают об успешной сертификации программного комплекса (ПК) ViPNet Client 4U for Linux, совместимого с Linux-подобными операционными системами, в том числе семейства Astra Linux.

По итогам сертификационных испытаний продукт получил сертификат №СФ/124-3864, подтверждающий его соответствие требованиям ФСБ России к средствам криптографической защиты информации классов КС1 и КС2. Таким образом, решение может применяться для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну. ПК обеспечивает безопасность данных при передаче через открытые каналы связи.

ViPNet Client 4U for Linux — новая версия программного комплекса поддерживает аппаратные архитектуры x86-64, ARMv5, ARMv7, MIPS («Байкал-Т1») и «Эльбрус», а также успешно разворачивается на контроллерах АСУ ТП, что позволяет использовать ее при разработке систем промышленной автоматизации.

Сертифицированный ПК ViPNet Client 4U for Linux для процессоров x86-64 может функционировать в среде 15 операционных систем, в том числе Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» и Astra Linux Common Edition релиз «Орел». Решение для ARMv7 из отечественных ОС может применяться в среде Astra Linux Special Edition релиз «Новороссийск», для процессоров MIPS («Байкал-Т1») — Astra Linux Special Edition релиз «Севастополь», а для архитектуры «Эльбрус» — Astra Linux Special Edition релиз «Ленинград».

Литера «U» в названии продукта — производная от английского Unified, обозначает использование в основе продукта единого ядра, на базе которого разрабатываются новые продукты компании «ИнфоТеКС». Такой подход позволяет унифицировать функциональные возможности продуктов для различных операционных систем и обеспечить возможность легкой установки и последующей беспроблемной эксплуатации в широком наборе пользовательских сценариев.

В числе сценариев применения — организация защищенного подключения пользователей к ресурсам корпоративной сети: почте, CRM, базам данных и т.п. При наличии интернета сотрудникам можно обеспечить безопасный доступ из любой точки мира, в том числе и при блокировке всех портов и протоколов, кроме TCP 80 и 443. Помимо этого, ViPNet Client 4U for Linux надежно защищает каналы связи при использовании корпоративного мессенджера ViPNet Connect, систем SIP-телефонии, а также аудио- и видеоконференций.

На сегодняшний день ПК проходит сертификацию по требованиям ФСБ России к СКЗИ по классу КС3, что позволит его применять в тех информационных системах, где необходимы продукты данного уровня защищенности.



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