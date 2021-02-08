Новая версия ОС «Альт 8 СП» сертифицирована ФСТЭК России

Российская защищенная операционная система «Альт 8 СП» для серверов и рабочих станций успешно прошла инспекционный контроль ФСТЭК России. Новая версия «Альт 8 СП» – единственная в стране линейка защищенных операционных систем, которая способна работать на семи аппаратных платформах; три из них добавлены впервые. Применение ОС «Альт 8 СП» позволит организациям создавать доверенную цифровую среду для работы с конфиденциальной информацией и персональными данными. Эта задача актуальна, в первую очередь, для владельцев критической информационной инфраструктуры, органов государственной власти, топливно-энергетического комплекса, промышленного и оборонного секторов, здравоохранения, транспортных предприятий и банков.

ОС «Альт 8 СП» создана на современной кодовой базе, на основе девятой платформы – стабильной ветки отечественного технологически независимого репозитория «Сизиф» (Sisyphus). В платформу включены свежие версии программных пакетов, разработанных российскими и зарубежными участниками проектов свободного программного обеспечения. Все пакеты протестированы на совместимость и обеспечивают устойчивую работу программного продукта.

«Рад сообщить, что мы первыми в России решили важнейшую задачу по сертификации ФСТЭК операционных систем «Альт» в двенадцати исполнениях для семи аппаратных платформ. Теперь пользователи получили большой выбор защищенных решений на единой и современной кодовой базе девятой платформы «Альт», — сказал Алексей Новодворский, заместитель генерального директора «Базальт СПО». — Разнообразие аппаратных платформ, которые поддерживает ОС «Альт 8 СП», дает организациям возможность выбрать те компьютеры, которые наиболее точно соответствуют специфическим требованиям заказчиков. Это особенно важно для владельцев объектов критической информационной инфраструктуры, которые обязаны в сжатые сроки перейти на отечественное ПО и оборудование».

В последние годы ФСТЭК России провела большую работу по формированию новых требований по информационной безопасности, которые поддержаны научными исследованиями Института системного программирования им. В.П. Иванникова РАН и инструментами анализа, разработанными сотрудниками института. Испытательная лаборатория «Фобос-НТ» провела испытания дистрибутива ОС «Альт 8СП» в соответствии с этими новейшими требованиями и методиками. Специалисты «Базальт СПО» и ИВК проделали все необходимое для обеспечения соответствия продукта и самой системы разработки новым правилам и для прохождения испытаний в соответствии с новыми методиками.

Тестовые испытания подтвердили, что ОС «Альт 8 СП» соответствует требованиям ФСТЭК России к операционным системам типа «А» 4 класса защиты и требованиям ФСТЭК России к средствам обеспечения безопасности информационных технологий по 4 уровню доверия. ОС «Альт 8 СП» предназначена для функционирования на средствах вычислительной техники общего назначения — серверах, персональных компьютерах, ноутбуках, планшетах и др. На основе ОС можно создавать автоматизированные системы для обработки информации, содержащей персональные данные и конфиденциальные сведения, не составляющие государственную тайну. На ОС «Альт 8 СП» распространяется действие сертификата соответствия ФСТЭК России №3866. Сертификат действителен до 10 августа 2023 г.

Разработчики внесли в новую версию ОС «Альт 8 СП» ряд существенных изменений. Прежде всего, они расширили спектр архитектур процессоров, которые поддерживает операционная система. Теперь сертифицированная «Альт 8 СП» способна работать на компьютерах с российскими и зарубежными процессорами: х86 32-битная и 64-битная. «Альт 8 СП Сервер» и «Альт 8 СП Рабочая станция» работают на оборудовании с процессорами Intel х86 32-битной и 64-битной архитектуры; e2kv3 и e2kv4. Обеспечена работа «Альт 8 СП Сервер» и «Альт 8 СП Рабочая станция» на компьютерах с российскими процессорами «Эльбрус» 4С и «Эльбрус» 8С и 1С+. Операционная система взаимодействует с процессорами «Эльбрус» в нативных кодах, что позволяет оптимально задействовать производительность процессоров. Архитектура e2k разработана российскими инженерами, поэтому программно-аппаратные комплексы на базе компьютеров с процессорами «Эльбрус» под управлением ОС «Альт 8 СП» обеспечивают подлинную технологическую независимость цифровой инфраструктуры отечественных предприятий; ARM64 (aarch64). «Альт 8 СП Рабочая станция» протестирована на рабочих станциях с процессорами Huawei Kunpeng, актуальными на момент выпуска опытными платами «Байкал-М», одноплатными компьютерами Raspberry Pi3. ОС «Альт 8 СП Сервер» прошла тестирование на серверах Huawei TaiShan и TaiShan v2; ARM32 (ARMv7). Обеспечена работа «Альт 8 СП Рабочая станция» на компьютерах с платами Mcom-02 российской фирмы «Элвис». «Базальт СПО» готова сотрудничать с другими производителями плат на процессорах ARMv7, чтобы оперативно обеспечить совместимость «Альт 8 СП» с их оборудованием и включить необходимые доработки в готовящуюся к инспекционному контролю следующую сертифицированную версию ОС; POWER8 и POWER9. «Альт 8 СП Сервер» поддерживает серверы Yadro, IBM и других производителей на процессорах POWER8 и POWER9.

Также ОС «Альт 8 СП» поддерживает системы на российских процессорах «Байкал-Т». В планах компании «Базальт СПО» — организовать инспекционный контроль версии ОС для этих процессоров.

Новая версия ОС «Альт 8 СП» — единственная в России сертифицированная операционная система, которая работает на основе ядра Linux версии 5.4 (кроме архитектуры ARM32). Ее применение позволило разработчикам ОС расширить спектр поддерживаемого оборудования и возможностей операционной системы.

Впервые в сертифицированные ОС «Альт 8 СП» для каждой из процессорных архитектур включен набор программ для управления групповыми политиками. Групповые политики – это набор правил, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды операционной системы. Система управления групповыми политиками, входящая в дистрибутив «Альт 8 СП», позволяет обеспечить взаимодействие ИТ-инфраструктуры, работающей под управлением ОС «Альт 8 СП», с унаследованной ИТ-инфраструктурой, которая работает с MS Active Directory. Это открывает организациям возможность поэтапно переводить уже созданную цифровую инфраструктуру на отечественные решения, не разрушая ее и не неся большой единовременной финансовой нагрузки.

ОС «Альт 8 СП» пополнилась базовыми средствами виртуализации – KVM, libvirt, QEMU. Эти инструменты дают возможность развертывать виртуальные системы, чтобы повысить гибкость и масштабируемость ИТ-ресурсов и одновременно снизить расходы на их эксплуатацию. В состав продуктов включены также средства управления контейнерами lxc, а для 64-битных архитектур» еще и docker-ce и kubernetes. В вариант ОС для архитектуры e2k (процессоры «Эльбрус») входит соответствующий текущим возможностям аппаратуры набор средств виртуализации, а также сборка lxc.

Операционную систему «Альт 8 СП» совместно развивают «Базальт СПО» и группа компаний ИВК.

«Информационные системы российских организаций и предприятий должны быть построены на отечественных технологически независимых решениях с высоким уровнем защиты и длительным жизненным циклом, – сказал Григорий Сизоненко, генеральный директор ГК ИВК. – Применение операционных систем «Альт 8 СП» обеспечивает возможность работать в безопасной цифровой среде. В том числе – формировать свою ИТ-инфраструктуру в соответствии с требованиями ФСТЭК, ФСБ и Министерства обороны России. В России больше нет сертифицированных ОС, которые работают почти на всех отечественных и основных зарубежных аппаратных платформах».

«Базальт СПО» и ИВК приглашают разработчиков российского прикладного ПО к совместному тестированию для обеспечения совместимости программных продуктов с ОС «Альт 8 СП» на Девятой платформе.

Девятая платформа предназначена для разработки, тестирования, распространения, обновления и поддержки комплексных решений всех уровней — от встроенных устройств до серверов предприятий и дата-центров. Независимый полностью открытый репозиторий «Сизиф», на который опираются все разработки «Базальт СПО», — один из крупнейших в мире, он находится в российской юрисдикции. Сегодня в репозитории поддерживаются девять различных аппаратных платформ.