Списанное в утиль ПО для Windows теперь можно запускать в обычном браузере

Проект Boxedwine

Выпущен бесплатный инструмент, который позволяет запускать приложения для Windows, в том числе неподдерживаемые актуальными версиями операционной системы Microsoft, в других ОС или непосредственно в веб-браузере, пишет Liliputing.

В рамках проекта под названием Boxedwine ведется разработка бесплатной кроссплатформенной утилиты, которая делает возможным запуск 16- и 32-битных Windows-приложений.

Автором заявлена работа эмулятора на платформах x86, x64, ARMv7 и ARMv8. Судя по заметкам разработчика, достигнуты некоторые успехи в деле портирования инструмента на популярный одноплатный компьютер Raspberry Pi 4.

Главное окно Boxedwine для Windows 10

Что касается программных платформ, разработчиком заявлена поддержка Linux, macOS и даже Windows 10. Версия для Windows 10 может оказаться полезной при необходимости запустить устаревшие приложения, например, предназначенные для Windows 3.1/3.11.

Где можно протестировать

Дистрибутив актуальной версии Boxedwine 20.1.2 для Windows занимает примерно 147 МБ и доступен для загрузки с сайта проекта. Он включает в себя минимальную сборку Debian Linux, Wine 1.8 и 5.0. Для использования программы достаточно распаковать архив в любую папку и запустить boxedwine.exe, установка не требуется.

На сайте Boxedwine доступен запуск нескоторых классических приложений прямо в браузере

Сборку под иные платформы желающим воспользоваться наработками проекта придется осуществлять самостоятельно в соответствии с документацией, которая размещена на сайте Boxedwine.

Age of Empires, запущенная в браузере через Boxedwine

На сайте проекта можно попробовать Boxedwine в деле, ничего не устанавливая вовсе. Для этого автор выложил несколько десятков классических приложений, которые можно запустить и испытать их работу прямо в браузере. Однако производительность некоторых из них, например, легендарной стратегической игры Microsoft Age of Empires, оставляет желать лучшего. При использовании версии Boxedwine для Windows 10 та же программа, как убедился CNews, работает значительно быстрее.

Как это работает

В основе утилиты лежит немодифицированная 32-битная версия Wine – прослойки, которая представляет собой свободную реализацию Win32 API. Wine работает в виртуальном окружении – эмулируются ядро Linux и инфраструктура на базе x86-совместимого процессора. Работа в браузере реализована с использованием Emscripten – компилятора LLVM-байткода в код на языке Javascript. Имеется поддержка нескольких версий Wine – от 1.8 до 5.0.

Boxedwine написан преимущественно на языке программирования C++ и задействует графическую библиотеку SDL. Исходный код проекта опубликован на условиях GNU General Public License v2 (GPL). Таким образом, он доступен всем желающим на хостинге ИТ-проектов Github. Автор проекта и основной разработчик зарегистрирован на платформе под псевдонимом danoon2.

Что такое Wine

Wine – это свободное ПО, которое позволяет исполнять приложения, созданные для Microsoft Windows, на UNIX-подобных операционных системах, таких как Linux или macOS. С его помощью можно также запускать приложения, созданные для устаревших версий Windows, на новых версиях этой ОС.

Первый релиз Wine был выпущен в 1993 г. Название Wine представляет собой рекурсивный акроним и расшифровывается как Wine Is Not an Emulator, что в переводе означает «Wine — не эмулятор». Wine, действительно, не использует механизмы эмуляции или виртуализации — это альтернативная свободная реализация Win32 API.

Основанная в 1996 г., CodeWeavers базируется в США и занимается развитием проприетарной версии Wine под названием CrossOver. Компания также деятельно занимается развитием свободного Wine.

Попытки «оживить» старые программы

Энтузиасты нередко предпринимают попытки «реанимировать» старые программы.

К примеру, в конце августа 2018 г. на Github был выложен эмулятор Windows 95 для запуска в современных версиях macOS, Linux и Windows.

В 2016 г. два никак не связанных между собой разработчика запустили Windows 95 в браузере и на «умных» часах Ap«»ple Watch.

В 2018 г. CNews сообщил о том, что ученые Университета Карнеги–Меллона (США) создали систему, которая позволяет запускать старые программы, предназначенные для различных аппаратных и программных платформ, на современных компьютерах, при этом не требуя от конечного пользователя самостоятельного развертывания виртуальных машин или скачивания образов дисков для них. Решение получило название Olive, которое представляет собой акроним Open library of Images for virtualized execution – «Открытая библиотека образов для виртуализированного исполнения». Оно призвано помочь в работе ученым в тех случаях, когда возникает необходимость перепроверить результаты экспериментов и вычислений прошлых лет, которые нередко производились с использованием ныне устаревших программ и библиотек.

В 2020 г. CNews рассказал о разрабатываемом энтузиастами кроссплатформенном эмуляторе Flash под названием Ruffle. У проекта есть хорошая финансовая поддержка – деньги на его разработку выделяют, в частности, издание The New York Times и развлекательная площадка Newgrounds. Поддержка технологии Flash была свернута ее правообладателем – компанией Adobe – в начале 2021 г., однако по-прежнему остается востребованной. Ruffle, в частности, применяется «Архивом интернета», который сохранил более 1 тыс. значимых Flash-роликов и программ и позволяет всем желающим просматривать их на своем сайте.