Концерн «Автоматика» разработал программу-профилировщик для Linux

Новосибирский институт программных систем (НИПС) концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» модернизировал кроссплатформенную программу-профилировщик Linux perf GUI (Hotspot). Бесплатный продукт с открытым исходным кодом предназначен для тестирования производительности программного обеспечения. Решение позволит повышать производительность программного обеспечения для процессоров Intel и мобильных процессоров ARM.

Программа Linux perf GUI (Hotspot) относится к кроссплатформенным профилировщикам, которые могут работать с несколькими программными платформами и операционными системами. Linux perf GUI (Hotspot) поддерживает такие программные платформы, как ARMv7, ARMv8 и x86_64.

Основными задачами Linux Perf GUI (Hotspot) являются поиск «горячих участков», потенциально «узких мест» и распределение событий в функциях приложения анализируемых программ. Профилировщик имеет пользовательский интерфейс, куда выводится информация в табличном, текстовом и других форматах. Данные об анализируемых программах выдаются с высокой степенью детализации. Важное преимущество обновленного профилировщика – дизассемблер – транслятор, преобразующий машинный код в язык программирования низкого уровня, что важно при анализе исходных программ.

В рамках доработки был сформирован богатый пользовательский интерфейс, позволяющий разработчикам эффективно проводить анализ производительности с точностью до строки в коде (инструкций в ассемблере). Эта функциональность делает продукт востребованным в кругах разработчиков программного обеспечения.

«Новосибирский институт программных систем, входящий в концерн «Автоматика», обладает уникальными компетенциями по проектированию и разработке сложных программных систем. Данная программа предназначена для решения проектных задач государственных и коммерческих компаний, а также команд-разработчиков ПО, которым требуется профилировщик с определенным набором характеристик, таких как кроссплатформенность и наличие дизассемблера – транслятора, преобразующего машинный код в язык программирования низкого уровня. Также концерн «Автоматика» ведет работы по дальнейшему развитию Linux perf GUI (Hotspot) на базе отечественной архитектуры «Эльбрус». Планируется дальнейшее расширение функционала профилировщика. Продукт будет представлять интерес для широкого круга производителей программного обеспечения», - сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.