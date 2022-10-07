«Севинтеграция» и Setere подписали партнерское соглашение

Российская компания-разработчик Setere («ТБИ») и один из интеграторов в Республике Крым «Севинтеграция» подписали партнерское соглашение. Об этом CNews сообщили представители Setere.

Сотрудничество компаний расширит возможности реализации продукта Setere OCR необходимого заказчикам, как аналог зарубежных решений для оцифровки документов. Система оптического распознавания текста Setere OCR предназначена для преобразования отсканированных документов, PDF-документов и файлов изображений в редактируемые форматы. Ключевой особенностью ИТ-продукта является работа под управлением российских операционных систем Astra Linux, «Ред ОС», «Альт рабочая станция». Решение включено в реестр отечественного ПО (запись в реестре № 12153).

«Мы рады, что стали партнером компании Setere. Новый статус позволит нам увеличить портфель решений в рамках реализации программ по импортозамещению и получить дополнительные точки роста для наращивания финансовых показателей. Производитель в свою очередь получит возможность использовать экспертизу компании "Севинтеграция" по выводу новых продуктов на рынок и развитию их продаж», — прокомментировал Дмитрий Гвоздюк, президент ГГруппы «Росинтеграция».

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«Наша компания продолжает наращивать собственную партнерскую сеть для эффективного продвижения и реализации Setere OCR на российском ИТ-рынке. Мы видим потребность заказчика в отечественном решении для оцифровки документов и работаем над тем, чтобы в каждом регионе был доступ к нашему продукту. Подписание партнерского соглашения с "Севинтеграция" — это важный стратегический шаг для реализации планов компании», — прокомментировал Олег Ивченков, генеральный директор Setere.