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Выпущен новый релиз системы оптического распознавания текста SETERE OCR

Компания SETERE выпустила обновление для системы оптического распознавания текста SETERE OCR. В новом релизе 1.0.09 разработчики улучшили качество распознавания документов и общую функциональность продукта. Об этом CNews сообщили представители SETERE.

SETERE OCRотечественное решение для оптического распознания текстов более чем на 190 мировых языках со сканов, PDF-файлов и с различных изображений, а также для их конвертирования в редактируемые форматы.

В выпущенном релизе компания SETERE увеличила качество получаемого документа при конвертировании в PDF без распознавания и с распознаванием. Также пользователям стало доступно объединение файлов разных форматов в единый документ и последующее его сохранение без распознавания. Кроме того, разработчики оптимизировали активацию лицензий, сделав данный процесс удобнее для пользователей.

«За два года с выхода первого релиза наш продукт SETERE OCR приобрел достаточно широкую функциональность, качество которой соответствует большинству требований рынка. Конечно, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Сейчас мы обращаем особое внимание на обратную связь от пользователей, решаем задачи не только в рамках текущего плана разработки, но и оперативно реагируем на просьбы и пожелания наших заказчиков. Благодаря совместной работе команды SETERE с каждым обновлением мы увеличиваем качество и удобство нашего решения», — сказал Олег Ивченков, генеральный директор SETERE.

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