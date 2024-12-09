Годы потрачены впустую. Госкомпании не успели отказаться от иностранного софта в срок, назначенный Путиным

Многие госкомпании сорвали сроки импортозамещения иностранного ПО на объектах КИИ. Полностью отказаться от зарубежного софта они должны, согласно указу Президента России, до 1 января 2025 г., но остается меньше месяца, и лишь в пределах 20% таких компаний могут похвастаться полным переходом на российское программное обеспечение.

Иностранное не отпускает

Процесс отказа от иностранного ПО на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) в российских компаниях с госучастием идет намного более медленно, нежели должен. Крайний срок 100-процентного импортозамещения в этом плане – 1 января 2025 г., но, похоже, что лишь около 20% таких компаний успеют к этому времени.

Как пишет «Коммерсант», лишь пять компаний с госучастием из 25, что присутствовали на совещании в Минцифры 6 декабря 2024 г. «Из 25 компаний пять отчитались, что они полностью выполнили указ президента и импортозаместились. Не было сказано, сколько сотен миллиардов было на это потрачено, но главное выполнили указ», – заявил заместитель гендиректора по ИТ аэропорта Шереметьево Кирилл Алифанов (цитата по «Коммерсанту»).

Simon Hurry / Unsplash На переход объектов КИИ с иностранного ПО на отечественное было выделено несколько лет

По прогнозам источников издания, лишь в пределах 15-20% субъектов КИИ (владельцы объектов КИИ) успеют перейти эти объекты на отечественное ПО. Исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин предполагает, что еще примерно 10-15% импортозаместятся в первой половине 2025 г.

Очень тонкий лед

Оставшиеся 20 компаний имеют все шансы в итоге не исполнить в срок указ Президента России Владимира Путина №166. Документ предписывает до 1 января 2025 г. всем без исключения госкомпаниям и госорганам отказаться от использования иностранного ПО, в том числе операционных систем, на объектах КИИ. С 1 января 2025 г. использование зарубежного софта на объектах КИИ окажется под запретом.

Объекты КИИ – это критически важные сети и информационные системы субъектов КИИ, к которым относятся государственные организации, юридические лица и индивидуальные предприниматели, владеющие информационными системами из ряда стратегически важных отраслей: транспорта, телекоммуникаций, банковской сферы, атомной энергетики, ТЭК, здравоохранения, науки, металлургии, оборонной, ракетно-космической и химической промышленности.

Для систем управления базами данных установлен другой срок – 1 января 2026 г.

Процесс идет, конца не видно

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей Минцифры, все компании, принимавшие участие в совещании, уведомили ведомство, что «успешно переходят на отечественное ПО на объектах КИИ». Названия этих компаний ни ведомство, ни издание не приводят, равно как и процент завершенности процесса их перехода на российское ПО.

В Минцифры отметили лишь, что часть компаний уже полностью отказалась от иностранных программных решений, а другие «ведут активную работу по завершению перехода в установленный срок». «Они доложат об импортозамещении на объектах КИИ на отдельном совещании», – добавили в Минцифры.

Между тем, на момент выхода материала до «дня икс» оставалось 16 рабочих и 24 календарных дня. Если сроки будут сорваны, то, как сообщал CNews, будет Минцифры проведет строгий анализ причин. Также «Коммерсант» пишет, что Минцифры планирует заставить не справившиеся в срок с программным импортозамещением госкомпании заключать форвардные контракты.

«Основная сложность при импортозамещении ПО заключается в том, что российских операционных систем много, а необходимая программа может работать только на одной ОС, другая на второй. Стопроцентный переход на отечественное ПО во всех сферах – это вопрос десятилетия, потому что сейчас идет глобальное импортозамещение массового ПО, до специфического нужно удовлетворить именно этот спрос», – сказал «Коммерсанту» генеральный директор SETERE Group Олег Ивченков.

Неуспевание и наказание

В Минцифры не сомневаются, что не все госкомпании сумеют в срок отказаться от иностранного ПО. Об этом открыто говорил глава ведомства Максут Шадаев на CNews FORUM в начале ноября 2024 г.

«По каждому такому случаю будет проведен определенный анализ причин, – отметил министр связи. – Причины в большинстве случаев банальны и связаны с отсутствием финансирования. Начиная с 2022 г. все эти задачи были поставлены, но те же самые расходы на федеральные ведомства, на "цифру", увеличены не были. Дальше будут какие-то организационные выводы делаться».

По словам Шадаева, субъектов (владельцев объектов) КИИ можно условно разделить на две категории. К первой относятся те, не успел вовремя импортозаместиться по тем или иным объективным причинам. Вторая категория – это субъекты КИИ, не сумевшие организовать процесс импортозамещения.

Также возникла большая диспропорция: одни классифицировали свои системы честно, а у других каким-то образом, не оказалось ни одного объекта критической инфраструктуры. С этими случаями будут разбираться особо.