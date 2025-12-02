Разделы

Новая версия «Сетере ПДФ Редактор 1.2» уже доступна для пользователей российских ОС

Группа компаний «Сетере» представила принципиально новое обновление для программного комплекса «Сетере ПДФ Редактор» — корпоративного решения для работы с PDF-документами для пользователей российских ОС Astra Linux, «Ред ОС» и «Альт Рабочая станция». Об этом CNews сообщили представители «Сетере».

С момента выхода первой версии компания тесно сотрудничала с корпоративными заказчиками и партнерами, собирая и анализируя всю обратную связь. Такой подход позволил глубоко понять задачи и приоритеты пользователей, и адаптировать функциональность под реальные сценарии работы пользователей с PDF-документами, сфокусировавшись на том, чтобы предложить надежный и интуитивно понятный инструмент, который легко интегрируется в любые бизнес-процессы.

Переход на отечественные ИT-решения не должен вызывать стресс для пользователей — именно поэтому изменен пользовательский интерфейс и логика работы «ПДФ Редактора», которые максимально приближены к привычным зарубежным аналогам. Продукт адаптирован под особенности российских ОС. Данный подход обеспечивает плавную адаптацию и делает переход к использованию российского программного обеспечения комфортным и быстрым.

«Сетере ПДФ Редактор» версии 1.2 предлагает полностью новый пользовательский интерфейс и оптимизированную логику работы с программой, благодаря чему она становится удобной альтернативой таким инструментам, как Adobe Acrobat и Foxit PDF.

«Сетере ПДФ Редактор» реализует полный цикл работы с PDF-документами: просмотр и печать, сканирование и создание документов с нуля, редактирование страниц и содержимого документа, конвертацию в офисные и графические форматы, сравнение и защиту документов.

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом
цифровизация

Ключевым конкурентным преимуществом программы является высокая производительность при работе с многостраничными файлами на сотни страниц и полная автономность, что критично для крупных госкорпораций, организаций с высокими требованиями по информационной безопасности, учреждений государственного сектора и предприятий, относящихся к критической информационной инфраструктуре.

«Мы видим нашу миссию в разработке качественных и эффективных продуктов, соответствующих требованиям российского рынка, — сказал генеральный директор «Сетере Групп» Олег Ивченков. — Запуск этой версии подтверждает нашу приверженность созданию технологичных и надежных продуктов для отечественных пользователей».

