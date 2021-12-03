Власти Ленобласти удаленно работают в системе на базе Astra Linux

Astra Linux и Setere, специализирующаяся в сферах импортозамещения, ИБ и разработки ПО, сообщили об успешном применении в органах исполнительной власти Ленинградской области программного комплекса «Интегрированная система управления терминалами доступа» (ПК «ИСУ Терминал»), созданного и функционирующего на базе сертифицированной регуляторами рынка ОС Astra Linux Special Edition.

Внедрение данного программного стека пришлось на период, когда из-за пандемии COVID-19 государственным органам власти потребовалось оперативно перевести сотрудников на дистанционный режим работы, при этом соблюсти строгие требования в части информационной безопасности, которые ФСТЭК России предъявляет к их ИТ-инфраструктурам.

ПК «ИСУ Терминал», разработанный на основе технологии LiveUSB, позволяет обеспечить для сотрудников не только удаленные рабочие места, но работу с электронной подписью. Ее использование в связке с данным ПО безопасно, так как официально подтверждено, что реализованные в Astra Linux Special Edition СЗИ не влияют на работоспособность криптопровайдеров. Таким образом, применение отечественного программного стека позволило заказчикам одновременно обеспечить непрерывность своей работы, и выполнить рекомендации ФСТЭК России, изложенные в письме от 20 марта 2020 г.

ПК «ИСУ Терминал» можно загрузить на персональный компьютер или ноутбук с процессором х86-64, тем самым превратив личное устройство в терминал защищенного удаленного доступа к ресурсам организации. При этом сотрудник сможет использовать только то системное и прикладное ПО, что определено заданным администратором шаблоном. Во время своей работы решение не оказывает воздействия на файлы пользователя и его домашнюю ОС, а также исключает возможность использования любых посторонних файлов или программных продуктов.

«В первые месяцы внедрения нашего продукта в органах исполнительной власти Ленинградской области нам пришлось оперативно выпускать обновления ПК «ИСУ Терминал», позволяющие поддерживать различные параметры «железа» домашних ПК и ноутбуков. Это позволяет сейчас обеспечить стабильную работу на 90% пользовательских устройств с процессорной архитектурой х86-64. Кроме этого, для обеспечения качественного внедрения продукта и его эксплуатации в нашей компании была создана с нуля служба технической поддержки. Первая линия нашей технической поддержки совместно со специалистами Комитета цифрового развития Ленинградской области и ГКУ ЛО «Оператор электронного правительства» оказывает помощь пользователям с раннего утра до позднего вечера как в рабочие, так и в нерабочие дни», — сказал коммерческий директор, заместитель генерального директора Setere (ООО «ТБИ») Олег Ивченков.

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«Во время пандемии мы успешно перевели более 1 тыс. сотрудников органах исполнительной власти Ленинградской области на удаленную работу с использованием технологии LiveUSB. Данное решение позволило существенно сократить расходы на обеспечение удаленного доступа», — отметил первый заместитель председателя комитета цифрового развития, начальник Департамента информационной безопасности и инфраструктуры Александр Попов.

«При создании и развитии своих продуктов ГК Astra Linux в первую очередь ориентируется на потребности заказчиков. Это касается и функционала, и пользовательского интерфейса, и информационной безопасности, которую в нашей ОС на самом высоком уровне обеспечивают сертифицированные уникальные СЗИ, разработанные в сотрудничестве с экспертами Института системного программирования им. В.П. Иванникова РАН. Мы стремимся к тому, чтобы работать с ОС Astra Linux было комфортно всем, включая тех пользователей, у которых нет опыта применения Linux. То, что нашу ОС выбирают в качестве защищенной платформы госорганизации и крупные предприятия, говорит о том, что нам удалось сделать продукт, отвечающий их потребностям, однако мы не остановимся на достигнутом и продолжим активно развивать свое ПО, чтобы оно всегда соответствовало ожиданиям клиентов и в чем-то даже их предвосхищало», — отметил директор по продуктам ГК Astra Linux Евгений Векшин.